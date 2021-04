Rallenta la corsa del Coronavirus: l'indice Rt scende sotto l'1, ma sfumano le riaperture

Scende finalmente sotto la soglia d'allarme di 1 il valore dell'indice Rt nazionale che la scorsa settimana era ancora a 1,08. Secondo la bozza della cabina di monitoraggio Iss e Ministero della Salute la pandemia di coronavirus sarebbe quindi in leggera regressione (indice Rt 0.98). Un allarme tutt'altro che cessato viste le imminenti festività e con una incidenza che si attesta ancora a 232 casi ogni 100mila abitanti contro i 240 della scorsa settimana, ben lontana quindi dalla soglia di sicurezza dei 50 casi per 100mila abitanti che permetterebbe il tracciamento dei contatti dei positivi.

Covid, i preoccupanti dati degli ospedali

Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento e sopra la soglia critica (41% vs 39% della scorsa settimana). Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è ancora in aumento da 3.546 (23/03/2021) a 3.716 (30/03/2021). Salgono inoltre da 12 a 14 ler Regioni che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica.

Coronavirus, il monitoraggio della cabina di Regia

Sono questi i valori che i tecnici dell'Iss e del ministero della Salute stanno esaminando e che dovrebbero essere confermati nel Monitoraggio settimanale che sarà presentato oggi e da cui dipenderà l'ordinanza cambia colore del ministro della salute Roberto Speranza attesa per questa sera.

Secondo i dati preliminari in arrivo dalle regioni non vi sarebbero miglioramenti in Campania che con indide Rt a 1,25 potrebbe quindi restare in zona rossa anche dopo il weekend di Pasqua. L'allentamento delle restrizioni resterebbe rimandato quindi al 13 aprile, lo stesso giorno in cui anche la regione Veneto, le Marche (dove l'incidenza scende sotto alla soglia dei 250 casi) e per la provincia autonoma di Trento potranno ambire alla promozione se manterranno il miglioramento dei dati.

Migliora ma non abbastanza la situazione in Emilia Romagna come confermato dall'assessore alla Sanità Raffaele Donini: se è ancora alta l'incidenza, l'incide Rt scende sotto l'1 e si spera che nei prossimi giorni la curva possa non solo alleggerirsi ma scendere e liberare la pressione sui reparti ospedalieri.

Nessun miglioramento anche in Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta che resteranno in zona rossa.

I colori delle regioni dopo il lockdown di Pasqua

Pertanto. ribadendo che si tratta per ora di dati preliminari che dovranno essere validati dalla cabina di regia e inoltre sarà solo il ministro della Salute Roberto Speranza questa sera a dover firmare le ordinanze di proroga delle restrizioni, o decidere per far scadere i termini delle esistenti, ecco come potrebbe essere l'Italia dopo il lockdown di Pasqua:

Restano in zona rossa dal 6 Aprile: Valle d'Aosta Piemonte Liguria Lombardia Trentino Veneto Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna Marche Toscana Campania Puglia Calabria

In zona arancione dal 6 Aprile Alto Adige Umbria Abruzzo Lazio Molise Basilicata Sicilia Sardegna



Se la situazione epidemiologica continuerà a confermare i dati di stabile miglioramento dal 13 aprile la cabina di regia potrebbe dare il nulla osta al passaggio in arancione due regioni e una provincia autonoma, nel dettaglio:

Potrebbero passare dalla zona rossa alla zona arancione dal 13 Aprile Trentino Veneto Marche



Va ricordato che per la promozione in una zona con meno restrizioni occorrono due monitoraggi successivi con dati in miglioramento. Pertanto rischiano di protrarsi le restrizioni anche in Campania che la scorsa settimana aveva mostrato miglioramenti salvo registrare dati ancora non compatibili con la promozione in zona arancione.