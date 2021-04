I colori delle regioni dopo Pasqua nella nuova ordinanza di Speranza

Il nuovo monitoraggio Iss-ministero della Salute è in arrivo domani, venerdì 2 aprile. Dopo il lockdown per le festività pasquali molte regioni resteranno in zona rossa per i dati ancora sopra la soglia critica di 250 nuovi positivi settimanali ogni 100mila abitanti, mentre una spera nell'arancione da mercoledì 7 aprile. Ecco cosa potrebbe cambiare

È atteso domani, venerdì 2 aprile, il nuovo monitoraggio sull'evoluzione dell'epidemia dell'Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute, il primo report del mese in corso. In base ai dati aggiornati sulla curva epidemiologica, il ministro della Salute Roberto Speranza potrebbe emanare una nuova ordinanza sugli eventuali cambi di colore di alcuni territori dopo il lockdown per le festività pasquali dei giorni 3, 4 e 5 aprile.

Il governo Draghi continua a mantenere la linea del rigore per arginare l'epidemia e, secondo l'ultimo decreto approvato ieri dal Consiglio dei ministri, da mercoledì 7 e fino al 30 aprile tutto il Paese sarà in zona arancione o rossa, salvo eventuali deroghe con restrizioni più soft per alcuni territori dopo una verifica a metà mese. Vediamo cosa potrebbe cambiare nel sistema dei colori per le fasce di rischio covid con il monitoraggio di domani.

I colori delle regioni nell'ordinanza di Speranza del 2 aprile

Al momento ci sono undici regioni in zona rossa, più la provincia autonomia di Trento: Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Puglia, Campania e Calabria. In zona arancione invece abbiamo: Lazio, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Molise, Sicilia, Sardegna, Umbria e provincia autonoma di Bolzano.

Dopo le analisi dei dati della cabina di regia di domani, solo la Campania dovrebbe passare in zona arancione da mercoledì 7 aprile. E questo perché per due settimane consecutive la regione guidata da Vincenzo De Luca è stata nella fascia più alta di rischio, nel report della settimana scorsa aveva già numeri da zona arancione e viaggia stabilmente sotto la soglia dei 250 contagi settimanali ogni centomila abitanti, con l'indice Rt sceso intorno a 1.

L'ordinanza che ha stabilito l'ingresso della Campania in zona rossa scade il 6 aprile, il giorno dopo Pasquetta, e dunque se anche nel monitoraggio Iss-ministero della Salute di domani la regione dovesse confermare ufficialmente valori da zona arancione potrà passare nella fascia con minori restrizioni da mercoledì 7 aprile, a meno che non sia direttamente il vulcanico De Luca a chiedere esplicitamente al governo di restare ancora in zona rossa.

Le regioni che restano in zona rossa fino al 20 aprile

E le altre regioni? Dei dodici territori attualmente in zona rossa (compresa la provincia autonoma di Trento), alcuni hanno ancora numeri elevati per quanto riguarda i casi e i ricoveri negli ospedali. Mancano ancora i dati di oggi, giovedì 1° aprile, ma otto delle dodici regioni in zona rossa hanno al momento dati di incidenza dei contagi al di sopra della soglia critica di 250 nuovi positivi ogni 100mila abitanti, il limite che fa scattare il lockdown in automatico. Si tratta di Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Emilia-Romagna, Puglia, Lombardia, Toscana e Marche. Alcune regioni in zona rossa - nello specifico: Calabria, Veneto e provincia di Trento - hanno invece dati in leggero calo e sotto la soglia di allarme, ma non abbastanza per prendere in considerazione una promozione in zona arancione.

Ecco perché la nuova ordinanza di Speranza dovrebbe confermare per tutte queste regioni il colore rosso per almeno altre due settimane, fino a martedì 20 aprile. Stando alle regole attuali, una regione deve obbligatoriamente restare nella fascia di rischio più alto per almeno due settimane: per essere riclassificata deve avere per 14 giorni consecutivi uno scenario da livello di rischio inferiore rispetto a quello per cui si sono rese necessarie le restrizioni. Solo la Campania è in questa situazione. Abruzzo, Lazio, Umbria, Liguria, Molise, Sardegna, Basilicata, Sicilia e provincia autonoma di Bolzano resteranno in zona arancione.

Ricapitolando: