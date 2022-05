Il comandante della Ita non risponde alle chiamate del centro radar e scatta l’allarme

La compagnia aerea Ita ha adottato un "provvedimento disciplinare che ha portato all'immediato licenziamento della risorsa dall'organico" a conclusione di una indagine interna sul volo AZ609 del 30 aprile da New York JFK a Roma Fiumicino.

Cosa è accaduto

La vicenda è relativa a un incidente avvenuto nella cabina di pilotaggio del velivolo che copre una rotta internazionale. Partito da New York alle 16.37 ora locale dello scorso 30 aprile e diretto a Roma Fiumicino, il volo della Ita Airways non ha risposto ad alcune chiamate del centro radar di Marsiglia mentre sorvolava il cielo francese, destando preoccupazione tra le autorità transalpine.

Solitamente, la cabina di pilotaggio non risponde al centro di controllo solo in situazioni eccezionali di pericolo, come un dirottamento o un attacco terroristico. A seguito di numerosi contatti caduti nel vuoto, è scattato l’allarme: due caccia militari erano pronti a levarsi in volo per affiancare il velivolo e comprendere cosa stesse accadendo all’interno della cabina di pilotaggio.

Il silenzio radio è durato fortunatamente pochi minuti: il comandante e il suo vice hanno probabilmente avuto un colpo di sonno. I passeggeri a bordo non hanno mai corso un pericolo reale. Il velivolo ha infatti ripreso le comunicazioni con le torri di controllo, atterrando a Roma Fiumicino alle 6.31 (ora italiana) come da programma.

La risposta di Ita

A riferire l'intera vicenda è stata Repubblica, che riporta anche la nota della compagnia aerea, che ha avviato un’indagine interna per verificare "gli accadimenti relativi alla momentanea perdita di comunicazione radio fra la cabina di pilotaggio e gli uffici predisposti al controllo del traffico aereo, in particolare durante il sorvolo dello spazio aereo francese", si legge nella nota dell’Ita Airways.

La compagnia sottolinea come il comandante abbia osservato un comportamento "non conforme alle procedure in vigore" sia durante il volo che una volta atterrato, quando, sostiene Ita, avrebbe avuto “una condotta professionale non coerente alle norme comportamentali e lavorative dettate dalla compagnia che il personale è tenuto a seguire in modo rigoroso”. La compagnia imputa al pilota, inoltre, “forti incongruenze” tra le dichiarazioni rese dal comandante e l'esito delle investigazioni interne.

Ita rassicura i passeggeri e chiarisce che, nonostante il comportamento osservato dai responsabili della cabina di pilotaggio, è sempre stata garantita la sicurezza del volo “secondo i più alti standard previsti dalla regolamentazione aeronautica".