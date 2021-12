Come cambia l'esame della patente dal 20 dicembre

A partire dal prossimo 20 dicembre 2021 cambia l'esame teorico della patente per auto e moto. I candidati al conseguimento di una patente di guida di categoria A1, A2, A, B1, B o BE, sosterranno l'esame di teoria con delle nuove modalità che possono riassumersi sinteticamente in meno quiz e meno tempo a disposizione per rispondere alle domande.

Esame teorico patente A e B: cosa cambia

Il nuovo esame teorico per il conseguimento delle patenti di guida A e B consisterà in trenta affermazioni (non più quaranta), per ciascuna delle quali il candidato dovrà, come di consueto, barrare la lettera "V" o "F", a seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa.

La durata della prova è stata ridotta da trenta a venti minuti e si intenderà superata se il numero di risposte errate non sarà superiore a tre (quattro in precedenza).

Resta invariato il database dei quiz.