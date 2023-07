Come? 3 alternative al caro hotel alle quali difficilmente avrete pensato.

1. Mollo tutto e faccio il ragazzo alla pari

Mentre c’è qualcuno che parte, una casa, magari dall’altro capo del Mondo, rimane vuota e sola. E quindi ecco che, chi ha bisogno di lavoretti mentre è in vacanza, offre il proprio alloggio senza spese. A facilitare l’incontro tra domanda e offerta ci pensano delle piattaforme online specializzate dove le persone offrono lavori domestici come tenere in ordine la casa o annaffiare le piante. Una sorta di ragazzo alla pari.

2. Un grande must. Dog e cat-sitting

Non è sempre facile trovare un fidato compagno per i tuoi animali domestici mentre sei in vacanza ma anche in questo caso ci sono siti online specializzati che offrono alloggi in tutto il Mondo, in cambio della cura di cane e gatto. Padroni, animali, dog e cat-sitter tutti più felici.

3. Scambi culturali e vacanze-lavoro

Giardinaggio, babysitting ma anche la realizzazione di opere di beneficenza. Ci sono addirittura aziende agricole che in cambio di ospitalità richiedono alcune ore da svolgere in attività manuali, educative e culturali. Più di 50mila opportunità, promette questo sito. Un viaggiatore può restituire qualcosa alle comunità e ai luoghi che visita.

Continua a leggere su Today...