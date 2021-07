Come sta papa Francesco

Il Pontefice è stato ricoverato domenica per un intervento al colon. Stando a quanto trapelato la seconda notte in ospedale è stata tranquilla, la degenza dovrebbe durare 7 giorni

Papa Francesco sta bene. È stata una notte tranquilla quella del Pontefice, riferiscono fonti ospedaliere del Policlinico Gemelli dove il Papa è stato ricoverato domenica per un intervento chirurgico cui è stato sottoposto al colon, più precisamente per stenosi diverticolare. Per la degenza si parla di sette giorni, salvo complicazioni e il bollettino diramato ieri dalla sala stampa vaticana fa ben sperare dato che evidenzia che Bergoglio è "vigile e il respiro è spontaneo".

Ieri le serrande delle finestre del decimo piano del Policlinico Gemelli sono rimaste chiuse tutto il giorno. L'atmosfera è quella di tutti i giorni, il 'paziente speciale' non ha certo modificato il frenetico via vai dell'ospedale con migliaia di persone che entrano ed escono, chi va a fare visita ad un parente ricoverato o chi invece deve effettuare un esame clinico o un visita medica. Stando a quanto trapelato, "la situazione resta quella descritta nelle precedenti comunicazioni". E dunque il decorso prosegue regolare.