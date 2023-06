La cosa più bella di questa Maturità: Piero Angela

L’eredità di Piero Angela è stata forse la maggiore sorpresa sul banco degli studenti che oggi si sono cimentati con la prima prova dell’esame di Stato 2023 e che hanno trovato una traccia incentrata sul libro su cui il divulgatore ha lavorato fino all'ultimo: "10 cose che ho imparato", edito da Mondadori, uscito postumo.

Tra i temi proposti ai maturandi stamattina spiccavano innanzitutto i nomi di Alberto Moravia, Salvatore Quasimodo, Oriana Fallaci, Federico Chabod, autori che tutto sommato potevano anche essere attesi. A questi si aggiungeva la traccia sulla lettera aperta scritta dal mondo accademico e culturale e indirizzata all’ex ministro dell’Istruzione che invitava a reintrodurre le prove scritte proprio alla maturità: un’importante occasione per dare finalmente voce a coloro che forse sono stati gli ultimi a essere ascoltati durante la pandemia, ovvero gli stessi ragazzi. Proprio loro hanno potuto riflettere anche sull’elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp, articolo scritto su La Repubblica nel 2018 da Marco Belpoliti e inserito in un'altra proposta: sarà sicuramente interessante leggere il pensiero di chi ha voluto sceglierla.

Ma il vero protagonista morale di questa prima prova è stato indubbiamente lui, il divulgatore più amato e conosciuto d’Italia, mancato il 13 agosto 2022.

Lo splendido libro di Angela nella prima prova

Il libro ripercorre alcune delle tante cose che Angela ha imparato in anni di professione: incontri, esperienze, speranze e delusioni. Vogliamo pensare che il vero segnale di questa maturità sia stato voler spingere i ragazzi a riflettere sul concetto di scienza, quella con la S maiuscola e agli interrogativi che lo stesso Angela si era posto: “Com’è possibile che un paese come l’Italia, che ha marcato profondamente per secoli il cammino della civiltà, oggi sia così in difficoltà e abbia perso le sue luci?”. Il divulgatore nel suo testo approfondisce dieci macro aree su cui intervenire, suggerendo come usare la scienza e il metodo scientifico – per lui un vero e proprio approccio fondamentale a qualsiasi cosa – per migliorare il mondo.

Nella traccia, nello specifico, si chiede agli studenti di analizzare un brano in cui Angela attribuisce un valore essenziale alla creatività umana nella corsa verso l’innovazione: “L’elaborazione mentale sta diventando la materia prima più preziosa - scrive -. Uno studio della Banca mondiale ha recentemente valutato che l’80% della ricchezza dei paesi più avanzati è ‘immateriale’, cioè è rappresentata dal sapere. Ed è questo che fa la differenza tra le nazioni”. Un atteggiamento positivo, tipico del divulgatore nei confronti della conoscenza, con un garbo e un’umiltà ormai rari nel mondo dei media e non solo, anche riguardo alle sfide più impegnative. Tra queste, quella dell’innovazione tecnologica e sicuramente anche dell’intelligenza artificiale che oggi incute timore in tutti coloro che pensano che che possa rappresentare una minaccia nel mondo del lavoro o delle nostre relazioni sociali. Una possibile risposta è proprio quella di Piero Angela per cui il sapere e la creatività umana non potranno essere battuti nemmeno dalle tecnologie più avanzate.

Probabilmente il giornalista, che ha sempre creduto nel potenziale delle nuove generazioni - tanto che aveva dedicato il suo ultimo messaggio televisivo agli studenti - di questo ‘confronto’ con i giovani, ne sarebbe stato contento. Come si è visto recentemente nel programma "Un viaggio lungo una vita" in cui Alberto Angela ripercorre la carriera del padre (si può rivedere si RaiPlay), una delle attività a cui il divulgatore si era dedicato con dedizione nell'ultimo periodo è stata proprio quella di organizzare incontri nelle università coinvolgendo i massimi esponenti del mondo scientifico e della ricerca, con l'obiettivo di preparare i ragazzi al futuro.

E nell’era dei terrapiattisti, di chi crede ai chip nei vaccini, di chi si affida ai “santoni” per farsi curare e a fantomatiche religioni per ritrovare la propria dimensione, no, non è poco.

