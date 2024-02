Via libera alla commissione d'inchiesta sul Covid: ecco su che cosa indagherà

Via libera della Camera alla commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. I sì sono stati 132, i voti contrari sono stati 86, 1 astenuto. Il testo, già passato all'esame del Senato, diventa definitivo. Vediamo insieme che cosa succede adesso.

Covid: sì della Camera alla commissione d'inchiesta

L'Aula della Camera ha definitivamente approvato la proposta di legge che istituisce la commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica dal Covid e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica. Hanno votato a favore della proposta di legge tutte le forze di maggioranza e Iv mentre tutte le altre forze di opposizione si sono espresse in modo contrario.

La proposta di legge era tornata alla Camera dopo alcune modifiche votate dal Senato, ma con quest’ultimo voto il testo diventa definitivo. La commissione, composta da 15 senatori e 15 deputati nominati rispettivamente dai presidenti dei due rami del Parlamento, avrà il compito, tra l'altro, di valutarne la prontezza, l'efficacia e la resilienza delle misure approntate, anche al fine di fronteggiare una possibile e futura nuova pandemia di analoga portata e gravità. Indagherà sul governo e non sulle regioni.

Le reazioni di Conte e Speranza

La bagarre in Aula è scoppia più e più volte durante l'intervento della deputata di Fdi Alice Buonguerrieri. La parlamentare, dopo aver duramente attaccato gli esponenti del Pd e del M5S all'epoca al governo, ha definito Giuseppe Conte e Roberto Speranza "il peggior presidente del Consiglio e il peggior ministro della Salute della storia". Poi ha detto che "FdI ha trascinato in tribunale Conte e Speranza per ottenere la verità ed è solo grazie alle sentenze con cui sono stati condannati che abbiamo potuto conoscere i documenti". Inutili i richiami all'ordine del presidente di turno Fabio Rampelli, che ha dovuto sospendere la seduta.

L'ex premier Conte ha parlato di accuse infamanti da parte della Buonguerrieri. "Più volte è stato concesso alla deputata di Fdi di rivolgersi direttamente a me e Speranza e per giunta con accuse infamanti perché dire che siamo stati condannati è una infamante accusa perché significa oscurare gli accertamenti che il tribunale di Roma e di Brescia ha fatto sul nostro operato, atti che sono di pubblico dominio. Vergogna", ha tuonato il leader del M5s.

Speranza invece ha detto che è stato "un intervento squadrista inaccettabile". "Se qualche italiano avesse dubbi l'intervento della deputata di Fdi ha definitivamente chiarito che l'obiettivo di questa commissione non è un intervento per il Paese, ma contro Conte e Speranza", ha dichiarato l'ex ministro della Salute.