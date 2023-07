Commissione d'inchiesta sul Covid, su cosa indagherà e perché è scontro politico

Una commissione parlamentare d'inchiesta indagherà sulla gestione dell'emergenza Covid in Italia. Almeno questa è la strada. Oggi, 6 luglio 2023, la Camera ha dato l'ok e adesso la parola passa al Senato.

La proposta di una commissione d'inchiesta sull'emergenza Covid è passata a Montecitorio con 172 voti a favore, nessun contrario e quattro astenuti. In Aula il clima è stato teso. Dall'inizio della riuione alla fine. I deputati M5S non hanno partecipato alla votazione finale lasciando l'Aula. Nemmeno quelli del Pd hanno partecipato alla votazione, ma sono rimasti nell'Emiciclo sventolando le tessere di voto. Dopo la proclamazione del risultato i deputati di maggioranza hanno urlato in coro "Verità, verità". Dai banchi dell'opposizione il grido "Vergogna". Vediamo nel dettaglio cosa dovrà fare la commissione d'inchiesta e perché il Parlamento è diviso.

Come è composta la commissione Covid

La commissione deve essere composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dai presidenti di Senato e Camera "in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento". I componenti sono nominati "tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione".

Cosa deve fare la commissione Covid

Di seguito tutti i compiti della commissione parlamentare come previsto nell'atto costitutivo. Si tratta di un lungo elenco che tocca tutte le decisioni dell'Esecutivo nel periodo della pandemia: dallo stato di emergenza, alla nomina del commissario straordinario, dalle vaccinazioni ai divieti. La commissione deve:

svolgere indagini e valutare l’efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto;

esaminare i documenti, i verbali di organi collegiali, gli scenari di previsione e gli eventuali piani sul contagio elaborati dal Governo o comunque sottoposti alla sua attenzione; accertare le ragioni del mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale redatto nel 2006; accertare i motivi della mancata attivazione del piano pandemico nazionale allora vigente;

accertare le ragioni per cui il piano pandemico nazionale e la sua attivazione non sono stati oggetto di considerazione da parte degli organismi istituiti dal Governo, tra cui la task force istituita presso il ministero della Salute e il Comitato tecnico scientifico;

accertare l’eventuale esistenza di un piano sanitario nazionale per il contrasto del virus e le ragioni della sua mancata pubblicazione e divulgazione;

verificare i compiti e valutare l’efficacia e i risultati delle attività della task force;

verificare il rispetto delle normative nazionali, europee e internazionali in materia di emergenze epidemiologiche;

esaminare i rapporti intercorsi tra le competenti autorità dello Stato italiano e l'Oms;

indagare e accertare le vicende relative al ritiro del rapporto sulla risposta dell’Italia al virus SARS-CoV-2 dopo la sua pubblicazione nel sito internet dell’ufficio regionale dell'Oms per l’Europa;

valutare la tempestività e l’adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti che il Governo e le sue strutture di supporto hanno fornito alle Regioni e agli Rnti locali nel corso di ciascuna fase dell’emergenza pandemica;

valutare la tempestività e l’adeguatezza delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto sotto il profilo del potenziamento del Servizio sanitario nazionale e delle dotazioni di esso nel corso di ciascuna fase dell’emergenza pandemica;

verificare la quantità, la qualità e il prezzo dei dispositivi di protezione individuale, dei dispositivi medici, dei materiali per gli esami di laboratorio e degli altri beni sanitari presenti immediatamente prima dell'emergenza pandemica e poi acquistati dal Governo e dalle sue strutture di supporto e distribuiti alle regioni nel corso dell’emergenza pandemica;

verificare l’esistenza di eventuali ritardi, carenze e criticità nella catena degli approvvigionamenti individuandone le cause e le eventuali responsabilità;

indagare su eventuali donazioni ed esportazioni di quantità di dispositivi di protezione individuale e altri beni utili per il contenimento dei contagi, autorizzate o comunque verificatesi nella fase iniziale della pandemia, individuandone le cause e le eventuali responsabilità;

indagare su eventuali abusi, sprechi, irregolarità, comportamenti illeciti e fenomeni speculativi che abbiano interessato l’attività, le procedure di acquisto e la gestione delle risorse destinate al contenimento della diffusione e alla cura della malattia da parte del Governo, delle sue strutture di supporto e del Commissario straordinario;

accertare eventuali responsabilità del commissario straordinario in particolare per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale prodotti in Cina, i contratti di appalto e di concessione, la progettazione e realizzazione di strutture e unità sanitarie destinate ai pazienti affetti da Covid-19, degli hub vaccinali (tra cui le 'primule'), dell'App " Immuni" e della piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta e la gestione della fase iniziale della campagna di vaccinazione. E ancora per l’acquisto di banchi a rotelle per le istituzioni scolastiche allo scopo di garantire il distanziamento tra gli alunni;

verificare e valutare le misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia, individuando eventuali obblighi e restrizioni carenti di giustificazione in base ai criteri della ragionevolezza, della proporzionalità e dell’efficacia, contraddittori o contrastanti con i princìpi costituzionali;

verificare e valutare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite nell’adozione e applicazione delle misure di contenimento adottate dal Governo;

verificare e valutare la legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e delle relative proroghe nonché dell’utilizzo dello strumento della decretazione d’urgenza;

valutare l’adeguatezza e la proporzionalità delle misure adottate per la prevenzione e la gestione dei contagi in ambito scolastico;

valutare la tempestività e l’efficacia delle indicazioni fornite allo Stato italiano dall'Oms e da altri organismi internazionali;

verificare l’efficacia, l’adeguatezza e la congruità della comunicazione istituzionale e delle informazioni diffuse alla popolazione;

verificare l’eventuale esistenza di conflitti di interessi riguardanti i componenti degli organi tecnici governativi, le associazioni di categoria e le case farmaceutiche;

verificare l’efficacia e la corrispondenza dei protocolli terapeutici alle linee guida contenute nel piano pandemico, soprattutto in relazione alla loro applicazione nelle terapie domiciliari e nelle cure ai soggetti più fragili;

svolgere indagini relative agli acquisti delle dosi di vaccino destinate all’Italia nonché all’efficacia del piano vaccinale predisposto;

verificare gli atti del processo di revisione continua (rolling review) sui vaccini e le decisioni in merito della commissione europea e dell'Agenzia europea per i medicinali precedentemente all’autorizzazione all’uso del vaccino anti SARS-CoV-2;

stimare e valutare, anche eventualmente attraverso la collaborazione con soggetti esterni, l’incidenza che i fatti e i comportamenti emersi nel corso dell’inchiesta possono avere avuto sulla diffusione dei contagi, sui tassi di ricovero e di mortalità per Covid-19 nonché sugli eventi avversi e sindromi post-vacciniche denunciati.

La commissione potrà ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti ma anche copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

Commissione Covid, chi la invoca e chi la respinge

Parlamento diviso, come prevedibile, sull'istituzione della commissione. L'intervento dell'ex premier Giuseppe Conte prima e del "suo" ministro della Salute Roberto Speranza poi - entrambi in prima linea all'epoca della pandemia - scaldano l'emiciclo, tanto che, al termine dell'intervento di Speranza che si leva dai banchi dell'opposizione un coro di "Vergogna" rivolto alla maggioranza e all'attuale governo.



"Sin dall'inizio volevamo costruttivamente che questa commissione potesse essere utile per l'intera comunità nazionale perché dobbiamo investire di più sulla sanità, meglio, per trarre lezioni da quello che è successo nella pandemia. Così concepita è un insulto ai cittadini e alle famiglie che hanno sofferto e a tutto il personale sanitario, a tutti coloro che sono stati in trincea. Se la votino loro: è una farsa così", le parole del presidente del M5S Giuseppe Conte, premier nei mesi dell'emergenza. Conte nel suo ntervento ha ricodato i momenti in cui l'Italia è stata travolta dai contagi: "Noi al governo ci siamo impegnati al massimo, non abbiamo conosciuto giorno né notte per mettere in salvo il paese per cercare di capire quali strategie attuare". "Crediamo sia doveroso conoscere cosa sia davvero successo - dice invece la deputata della Lega Simona Loizzo -. Lo dobbiamo a ogni paziente che ha perso la vita, a ogni operatore sanitario che ha lavorato, senza sosta e con grande senso del dovere, per l'incolumità di tutti noi. Per loro dobbiamo interrogarci sul mancato aggiornamento del piano pandemico, sull'utilizzo dei dispositivi di protezione e sulla loro inadeguatezza, sulle misure adottate nei confronti dei nostri cittadini e della loro libertà personale".

Duro l'intervento di Roberto Speranza, coinvolto in prima persona perché ex ministro della Salute, che parla di "tribunale politico". "Questa commissione d'inchiesta, nonostante 13 miliardi di somministrazioni di dosi in giro per il mondo, vuole indagare sull'Ema per le procedure autorizzative dei vaccini, e non commento per carità di patria, Chiedo - dice - ai deputati del Terzo polo come facciano a sostenere queste questioni no vax in piena contraddizioni con le posizioni espresse in questi anni. E lo stesso vale anche per i colleghi di Forza Italia che, almeno sui vaccini, hanno sempre avuto un atteggiamento di grande coerenza, e io glielo riconosco". "L'altro grande tema riguarda le Regioni. Se commissione deve essere, si occupi di tutto quello che è successo. Ma voi avete scelto di escluderle dal perimetro", dice ancora Speranza. Ricorda poi che le Regioni "hanno competenze primarie e le hanno avute anche nella gestione dell'emergenza pandemica". Speranza cita le indagini della magistratura sul tema: "Del nostro lavoro se n'è già occupata la magistratura, che ha archiviato la nostra posizione con formula piena, con argomentazioni ineccepibili, che hanno considerato le ipotesi infondate".

"La commissione d'inchiesta sull'emergenza Covid è lo strumento necessario per restituire agli italiani la verità. Le polemiche sollevate dall'attuale opposizione denotano un timore Inspiegabile, se non preoccupante, circa la gestione che li vide protagonisti. Da Conte e Speranza oggi abbiamo assistito ad un tentativo di fuga, mentre il centrodestra fa un passo in avanti nel chiudere una stagione drammatica della nostra nazione nel segno della trasparenza e del rispetto dei diritti", replica Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

Il medico non vax: "Servono esperti? Mi chiamino"

"Chiamino me, che gli spiego io quali sono i filoni di indagine", commenta al'AdnKronos il dottor Mariano Amici, famoso per le sue posizioni no vax. "Bisogna indagare su veri e propri omicidi commessi perché evidentemente nella strategia servivano per dimostrare che eravamo di fronte a una malattia assolutamente non curabile e l'unica arma poteva essere il vaccino, che invece non ha risolto alcunché", aggiunge.

Per Massimo Ciccozzi, responsabile dell'Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma, "la Commissione parlamentare non ha senso oggi e non ha nulla di scientifico".

All'Adnkronos Salute spiega: "Aveva un valore farla tempo fa ma il senso oggi di rinvangare il passato? La cosa fondamentale ora è non ripetere gli errori commessi nel 2020-21 perché, lo sappiamo, una nuova pandemia è possibile".

