Voli sospesi e banche chiuse, computer down in tutto il mondo: cosa sta succedendo

Compagnie aeree, banche, emittenti televisive e perfino supermercati nelle ultime ore stanno subendo gravi interruzioni nelle loro infrastrutture tecnologiche. Dalle prime informazione sembra che non si tratti di un cyberattacco quanto piuttosto di un problema alle piattaforme di Microsoft. Le interruzioni sono iniziate intorno all'1 della notte tra il 18 e il 19 luglio, ora italiana. L'interruzione sembra interessare i computer Windows a livello globale.

Nel Regno Unito Sky News non è stato in grado di trasmettere la diretta televisiva del mattino e anche la borsa di Londra sta registrando criticità con il proprio servizio di notizie normative (Rns) a causa di problema tecnico globale di terze parti "che impedisce la pubblicazione di notizie su www.londonstockexchange.com". "I team tecnici stanno lavorando per ripristinare il servizio. Altri servizi in tutto il gruppo, tra cui il London Stock Exchange, continuano a funzionare normalmente", spiega la borsa in una nota.

Gli aeroporti più colpiti

I disagi maggiori si registrano in Australia con voli aerei sospesi, supermercati nel caos e reti di trasmissione a singhiozzo. A terra le principali compagnie aeree statunitensi tra cui American Airlines, Delta Airlines e United Airlines. Voli interrotti completamente all'aeroporto di Berlino a causa di "un guasto tecnico"; forti ritardi nelle partenze anche in Spagna e all'aeroporto Schipol di Amsterdam.

Lunghe file allo scalo londinese di Stansted, dove "i voli continuano ad essere operati normalmente" ma i check-in vengono effettuati manualmente. Una procedura d'emergenza segnalata sui social in varie altre parti del mondo - come in India - evidenziando la dimensione globale del fenomeno.

"Problemi al cloud negli Usa"

Microsoft ha dichiarato di star affrontando "l'impatto persistente" delle sue applicazioni e servizi 365 che si trovano in uno "stato degradato". I tecnici "stanno indagando su un problema che influisce sulla capacità degli utenti di accedere a varie app e servizi Microsoft 365", ha fatto sapere la società, secondo cui i disagi sarebbero legati a problemi con i servizi cloud negli Stati Uniti con ripercussioni su molte delle sue app e servizi.

