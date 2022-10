Niente più palloncini di plastica per le feste

La plastica dei palloncini è difficilissima da smaltire e il più delle volte finisce per disperdersi nell'ambiente quando vengono lanciati in aria o scoppiano durante le feste nei parchi pubblici all'aperto. Così un comune lombardo ha preso un provvedimento che potrebbe aprire la strada verso una nuova attenzione alla lotta alla plastica. Una svolta green è un vero proprio esempio per il resto del territorio circostante, visto che è il primo ente a prendere una decisione del genere.

Il Comune che vieta i palloncini di plastica per le feste

Il Comune di Barzana, centro di duemila abitanti della Bergamasca, ha deciso di mettere al bando sul territorio comunale tutti i palloncini di plastica: non si potranno più usare palloncini di plastica, né nei festeggiamenti pubblici né in quelli privati.

La decisione del comune dopo che aveva ospitato un Festival dedicato alla sostenibilità. Durante il Festival sono state trattate, infatti, tematiche legate alla sostenibilità, alcune delle quali spesso non considerate, o giudicate ininfluenti. Tra queste rientra l'utilizzo dei fuochi artificiali e dei palloncini. Di qui il divieto di utilizzarli in paese a feste ed eventi pubblici e privati.