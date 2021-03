Il concerto con 5mila persone ammassate a ballare e cantare quasi come ai vecchi tempi

Cinquemila persone sono tornate a vivere un concerto dopo essere state sottoposte a un test antigenico Covid. Con la mascherina ma tutti insieme, ammassati a ballare e cantare sotto un palco. L'esperimento è andato in scena a Barcellona, dove la band Love of Lesbian ha suonato al Palau de Sant Jordi.

Si è trattato del primo grande concerto dall'inizio della pandemia e l'esperimento alimenta la speranza dei promotori e del pubblico affinché i grandi eventi tornino ad essere una realtà da questa estate.

Un team medico ha supervisionato tutta l'operazione e chi ha comprato il biglietto ha potuto scegliere fra tre luoghi in cui fare il test rapido sabato mattina. Chi è risultato negativo al test ha ricevuto un codice sul cellulare che ha reso valido il biglietto per potere accedere. I biglietti, di prezzo compreso fra 23 e 28 euro, includevano il costo del test e di mascherine di alta qualità, il cui uso era obbligatorio ovunque tranne nelle aree ristoro.

Aquest matí tots els assistents i l’equip artístic i tècnic que participarà al concert de @loveoflesbian al @PalauSantJordi s’han fet un test d’antígens per poder accedir-hi amb seguretat. Treballem colze a colze amb #FestivalsPerLaCulturaSegura #yomecorono pic.twitter.com/58aZKANiXr — FLSida (@FLSida) March 27, 2021

A persone con disfunzioni cardiache, cancro e a coloro che sono stati in contatto con qualcuno infettato dal coronavirus nelle ultime settimane è stato chiesto di non partecipare.

Dopo il test, musicisti, organizzazione, pubblico e altro personale hanno trasformato il Sant Jordi in una super bolla di 5mila persone che hanno potuto vivere l'esperienza live senza mantenere il distanziamento. Solo 6 dei 5mila spettatori sono risultati positivi al Covid e non hanno potuto partecipare.

Gli organizzatori del concerto sottolineano che si tratta del primo evento commerciale di queste dimensioni a tenersi in Europa durante la pandemia. Un evento simile si era già sperimentato a dicembre, ma allora per un concerto di 500 persone: gli organizzatori riferirono che non ci furono segni di contagio.

Sarà questa la nuova normalità? Mentre anche in Italia il governo studia come rendere possibile le riaperture in sicurezza posticipando però a maggio il possibile ritorno delle "regioni in giallo" tra gli esperti sanitari è iniziato il dibattito sulla possibilità di riaprire i locali notturni in vista dell'estate.