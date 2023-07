Le nuove regole per la fila ai concerti

I cancelli apriranno soltanto sabato 22 luglio. Ma più di cinquanta ragazze sono già accampate da una settimana davanti ai portoni dell'arena di Campovolo a Reggio Emilia per accogliere Harry Styles e assistere al suo concerto in prima fila. Per la terza (e ultima) tappa italiana del "Love On Tour", le fan più sfegatate dell'ex frontman dei One Direction hanno deciso di garantirsi i primi posti del parterre in una maniera che ha creato non poca polemica sul web. Con dei cartelloni appesi ai portoni dell'arena, le ragazze accampate hanno creato un sistema di regole per il funzionamento della fila ferreo: appelli all'ordine, checkpoints e nottate obbligatorie hanno scatenato l'ira e l'ironia degli utenti Twitter e TikTok.

I cartelloni (anche in inglese)

Per il concerto di Harry Styles sono attese 103mila persone divise in otto settori: cinque zone colorate e altre 3 più esclusive. Tuttavia, alle "Stylers" più sfegatate le zone colorate non bastano, si punta alla prima fila del parterre divise in tredici tende e armate di materassini. L'obiettivo è raggiungere prima di tutte le altre la prima fila del parterre, secondo il detto "chi prima arriva meglio alloggia". In questo senso dunque chi sta già aspettando l'arrivo del cantante ha deciso di redigere un vero e proprio manifesto delle regole per il funzionamento della fila, in modo da garantirsi il posto appena davanti a Styles.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dai cartelloni fotografati e postati sui social si vedono degli appelli all'ordine ogni cinque ore dalle 9 alle 23 e la scritta "la notte è obbligatoria". I manifesti parlano di "numeri" come se chi si sta accampando lì da giorni abbia creato un sistema di numerazione in modo da garantirsi i primi posti all'apertura dei cancelli. Non solo, dai racconti di Twitter e TikTok si scopre anche l'esistenza di gruppi per segnalare gli spostamenti e il divieto di abbandonare la postazione più del tempo stabilito.

Le polemiche

Social scatenati contro i due cartelloni postati dagli utenti. "Follia" scrivono persone che probabilmente saranno presenti al concerto nel week end. Qualcuno anche fa notare le altissime temperature delle ultime ore - oltre i quaranta gradi - e scrive "Non ho intenzione di sentirmi male per un posto in fila, è assurdo, dove sono i genitori?".

le persone arrivate un’ora prima dell’apertura dei cancelli che vanno in prima fila dopo che le accampate sono svenute tutte dal caldo #Campovolo pic.twitter.com/kJI6CevGxV — chia²?, saw nic??? (@FratNiall91) July 19, 2023

Ma oltre alle polemiche, sono tantissimi i meme e i video ironici che hanno preso di mira le ragazze accampate nei pressi dell'arena. Tra chi ironizza sugli appelli e chi invece sul divieto di spostamento, l'hashtag #Campovolo è tra le tendenze di Twitter da qualche giorno.

pov: sei a campovolo sono le 22:58 devi cagare ma non puoi andare i bagno perché tra due minuti fanno l'appello #Campovolo pic.twitter.com/ibV0Qc1Jet — giu? BARBIE DAY -30 is going to the eras tour ? (@91DFNCLSSX) July 19, 2023

Nonostante non sia una novità che i fan più sfegatati di un certo cantante si accampino giorni prima per assicurarsi i posti migliori, perfino Livenation, la società a gestione dell'evento, non aveva previsto l'arrivo delle fan con così tanto anticipo, ma ora sta provvedendo a consegnare acqua e servizi alle fan presenti. L'arrivo di Harry Styles a Reggio Emilia richiamerà nella giornata del 22 luglio l’880 per cento in più di passeggeri in treno. La statistica è stata stilata da Trainline, piattaforma per viaggiare in treno e pullman, confermando come nessun artista in Italia ha saputo creare finora queste aspettative.

Continua a leggere su Today.it