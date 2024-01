Concorsi pubblici, c’è una novità: con l’app inPA ti candidi dal cellulare

C’è un nuovo modo per sapere quali concorsi pubblici sono stati indetti dalla Pubblica amministrazione oltre quello classico della gazzetta ufficiale e del sito inPA: la nuova app collegata all'omonimo portale. Con questo nuovo strumento informatico si potranno consultare direttamente dal cellulare gli oltre 13mila bandi di concorso pubblicati sulla piattaforma online inPA e inoltrare la propria candidatura. Cos’altro è possibile fare con l’app inPA?

Arriva l’app inPA per i concorsi pubblici

Dal 2 gennaio 2024 inPA è anche una app mobile per Android e IOS. "Un nuovo canale facile, sicuro, personalizzato e sempre a portata di mano per conoscere tutte le opportunità di lavoro offerte dalla PA, per registrarsi e compilare il proprio curriculum, per scegliere bandi e avvisi di proprio interesse e candidarsi in pochi click", si legge sul portale per il reclutamento della pubblica amministrazione.

Ma è davvero così facile da utilizzare? Probabilmente sì, escludendo però il passaggio che riguarda la compilazione del curriculum vitae (particolarmente lungo anche sul portale soprattutto se si hanno tanti titoli e molte esperienze da inserire ma da non rifare se lo si è già fatto sul sito). Ma andiamo per ordine.

Come funziona l'app inPA

Prima di tutto bisogna scaricare l’app inPA sul proprio cellulare utilizzando Play Store o App Store. Poi bisogna eseguire l’accesso usando la propria identità digitale (SPID, CIE o tramite il sistema eIDAS). È previsto anche l’accesso come ospite ma usando l’autenticazione digitale si può accedere all’area personale da dove è possibile vedere e candidarsi per le diverse offerte di lavoro presenti.

Prima però bisogna compilare il curriculum vitae, una volta fatto si potranno scegliere i bandi e gli avvisi di proprio interesse e candidarsi con pochi click. Come? Ci sono due opzioni: "Bandi e Avvisi" e "Esplora". Cliccando sul primo si apre un lungo elenco degli ultimi concorsi aperti mentre scegliendo il secondo compare una mappa interattiva dove le offerte possono essere visualizzate per regione e provincia.

Pubblica amministrazione sempre più al passo con i tempi

"L’introduzione della digitalizzazione nella Pa non è un fine in sé, ma un mezzo per attuare i principi della buona amministrazione – ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo –. La nuova app si aggiunge agli strumenti informatici già a disposizione dei cittadini. Una soluzione al passo con i tempi e che mette a disposizione di tutti, gratuitamente e in modo capillare, anche la conoscenza e la ricerca delle opportunità di lavoro pubblico anche attraverso lo smartphone, strumento di accesso ormai quotidiano a decine di servizi digitali offerti dalle PA".

I bandi di concorso e gli avvisi di ricerca di professionisti ed esperti pubblicati sulla piattaforma online inPA sono più di 13 mila, si legge in una nota del ministero. Il portale, inoltre, raccoglie oltre 7 milioni di profili professionali, anche in virtù delle intese firmate con il mondo delle professioni, ordinistiche e non ordinistiche, ed estende il suo perimetro di ricerca alla platea dei 16 milioni di iscritti a LinkedIn Italia.