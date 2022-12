Il caso delle donne incinte favorite nelle assunzioni

Si sente sempre più spesso parlare di calo demografico e di misure da mettere in atto per contrastare la denatalità, ma poi nei fatti sono pochissimi gli aiuti che vengono offerti ai neogenitori. E così l’Italia invecchia. In questo contesto si inserisce la proposta, o sarebbe meglio chiamarla "provocazione", lanciata dal presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco Veneto. Il leghista vorrebbe inserire nei bandi di concorso pubblici della provincia di Treviso un "titolo di preferenza" per le donne incinte rispetto ai cittadini con lo stesso punteggio. Un gesto concreto per incentivare le future mamme ad entrare nel mondo del lavoro, a guadagnare per poi fare più figli. In questa proposta però il rischio incostituzionalità è dietro l’angolo, vediamo perché.

L’obiettivo

Stefano Marcon vorrebbe capovolgere il mondo del lavoro con una proposta rivoluzionaria: se prima le donne venivano discriminate nel mondo del lavoro per le gravidanze e le assenze dal lavoro legate ai figli, adesso essere madri potrebbe diventare addirittura un titolo di preferenza nei concorsi pubblici. Quella di Marcon non è solo una proposta lanciata in aria, è una proposta "concreta", il presidente della provincia di Treviso sembra fare sul serio. Durante l’assemblea dei sindaci della Marca riunita per l’approvazione del bilancio, ha dichiarato: "Già oggi, nei concorsi pubblici, è possibile prevedere titoli di preferenza se due concorrenti arrivano a pari merito. Tra questi titoli inseriremo anche quello delle donne incinte". Cosa vuol dire? Che nei concorsi pubblici, in caso di parità di punteggio, sarà data precedenza alla donna che in quel momento è incinta. L’obiettivo è quello di "favorire la natalità con un sistema di welfare che deve dare tranquillità. Deve passare un messaggio diverso rispetto a quello a cui siamo stati abituati", ha aggiunto.

Rischio incostituzionalità

"Per una società come la nostra, in cui le famiglie spesso rinunciano ad avere bambini per diversi motivi, essere incinta deve essere un valore aggiunto", ha dichiarato Marcon capovolgendo l'ormai arcaico modo di vedere la donna nel mondo del lavoro. La sua è una proposta buona nei propositi ma talmente ardita da rischiare l'incostituzionalità. Lo abbiamo già visto con le pensioni e con l'idea di agevolare l’uscita anticipata dal mondo del lavoro per le donne con figli. Non è giusto discriminare le donne che decidono di non avere bambini o che non riescono ad averne. Nei bandi di assunzione con titoli di preferenza per le donne incinta ci troveremmo esattamente nella stessa situazione.

Articolo 3 della Costituzione italiana: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".

Appoggio bipartisan alla proposta

"I criteri di preferenza sono già applicati in alcuni bandi per assunzioni, ad esempio quando viene preferito il candidato più giovane, a parità di punteggio. Non lo ritengo discriminante, e il primo requisito rimane quello di titoli e curriculum", risponde Marcon a chi solleva dubbi di incostituzionalità, pur sapendo che si sta muovendo sul filo del rasoio. L’amministratore, infatti, precisa che la svolta dovrà prima essere fatta dal Legislatore. "Se la legge ce lo consentirà - ha spiegato - inseriremo un titolo di preferenza per le donne che svolgeranno il concorso in stato di gravidanza".

Un primo passo per sostenere la natalità che poi va accompagnato da tante altre misure per evitare che mamma si trovi costretta a lasciare il lavoro per seguire i figli. "L’incentivo alla natalità si può fare in tanti modi, dobbiamo aumentare l’assegno unico e sostenere i nidi, ma è importante anche dare altri segnali di supporto alle famiglie. Dato che sentiamo la responsabilità di essere la seconda Provincia in Italia dove le donne vivono meglio allora dico: osiamo di più, inserendo questo titolo di preferenza nei concorsi. Se inizia il pubblico, potrebbe innescare un circolo virtuoso anche fuori dal nostro contesto".

Positiva la reazione dei sindaci al titolo di preferenze per le donne incinte, con una unanimità di vedute bipartisan che accomuna Lega, FdI e Pd. "In questo momento storico, denso di storture culturali a causa delle quali le donne, specie se in attesa, sono discriminate, occorre riconoscere la realtà dei fatti, perciò ben venga un cambiamento di rotta", ha dichiarato Stefania Golisciani, prima cittadina di Casale sul Sile.