Concorso per presidi tra piccioni e odore di fogna, mancanza d'acqua e svenimenti. Valditara: "Faremo luce"

Sono arrivati a Roma da tutta Italia in 2321 per sostenere la prima prova del concorso per dirigenti scolastici che si è tenuto lunedì 6 maggio al padiglione 7 della Fiera di Roma. L'esame avrebbe dovuto iniziare alle 10, ma i candidati si sono seduti alle 14:30, secondo quanto raccontato da molti di loro. Quattro ore di fila senza, sedie, acqua o servizi igienici utilizzabili.

È in queste condizioni che i possibili futuri presidi hanno partecipato alla selezione pubblica: diversi casi di svenimenti hanno reso necessario l'intervento delle ambulanze, mentre il pesante ritardo accumulato nello svolgimento della prova (che si è conclusa alle 17) ha creato disagi a tutti coloro che sono stati costretti ad acquistare un nuovo biglietto del treno.

Ma non solo. All'inizio della prova, mentre qualcuno protestava per l'attesa in condizioni vergognose, è venuta fuori la carenza di postazioni di tablet e sedie rispetto al numero dei partecipanti. Intanto, un forte odore di fognature aveva impregnato l'aria del padiglione a causa dei bagni chimici. Si è quindi deciso di aprire le finestre, da cui presto sono entrati diversi piccioni direttamente nell'aula. Complesse procedure di autenticazione e locali difficilmente accessibili alle persone con disabilità hanno completato il quadro di un concorso all'insegna dei disagi.

L'intervento del ministro

Una vicenda che ha spinto lo stesso ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ad intervenire: "Le disfunzioni sono inammissibili, ho disposto che gli Uffici ministeriali acquisiscano tutti gli elementi per individuare, tra i vari enti competenti per la procedura, quelli cui siano addebitabili i problemi riscontrati, affinché ne possano rispondere", ha fatto sapere. La prova scritta, si apprende, è stata superata dall'85 per cento dei candidati, che ora dovranno sostenere un orale composto da un colloquio e da alcuni quesiti messi a punto dalla commissione e sottoposti ai candidati tramite sorteggio. Il concorso è il risultato di un ricorso presentato in merito alla selezione del 2017, terminato con la pronuncia del Consiglio di Stato per la ripetizione della prova scritta.