Come sta Berlusconi? Le ultime notizie sulle condizioni del Cav

Il leader di Forza Italia si trova ancora ricoverato al San Raffaele di Milano per accertamenti sugli strascichi del coronavirus. Da Forza Italia fanno sapere che verrà dimesso nei prossimi giorni, Salvini lo ha sentito al telefono: 'Non sta benissimo ma ne uscirà''

Nelle ultime ore uno dei trend tra le ricerche riguarda le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano a causa degli effetti del Long Covid. Nello specifico gli utenti, vedendo anche il tam tam, si stanno chiedendo: è morto Berlusconi? La risposta è no. Infatti, non sarebbe la prima volta che viene diffusa la notizia errata sulla morte di un personaggio celebre, ma in questo caso è probabile che la preoccupazione sia aumentata a causa della situazione del Cavaliere, reduce da una dura lotta contro il coronavirus.

Come sta Silvio Berlusconi

Dagli ambienti di Forza Italia sono arrivate le ultime notizie sulle condizioni di Silvio Berlusconi, che da martedì scorso si trova nell'ospedale milanese per degli accertamenti. La senatrice azzurra Licia Ronzulli, dopo avergli fatto visita ha assicurato che il Cav ''verrà dimesso nei prossimi giorni".

Dopo il ricovero per gli strascichi del Covid 19, sulle condizioni di salute di Berlusconi sono circolate voci discordanti. Voci smentite dai deputati di Forza Italia che assicurano: ''Le sue condizioni fisiche non destano preoccupazione. Ha qualche linea di febbre ma il quadro clinico è sotto controllo. Certo, a risentirne, ammette, è l'umore. Abituato a non fermarsi mai''. In giornata Berlusconi aveva avuto anche un contatto telefonico con il leader della Lega Matteo Salvini, prosciolto dal tribunale di Catania per il caso Gregoretti. Il presidente di Forza Italia, infatti, ha chiamato al telefono Salvini per complimentarsi con lui e manifestargli la sua solidarietà.

Una telefonata confermata dallo stesso leghista durante il programma radiofonico 'Un Giorno da Pecora': "Dopo la decisione Gregoretti mi ha chiamato Berlusconi, non sta benissimo ma ne uscirà, è un guerriero. Mi hanno fatto piacere i messaggi di tanti uomini e donne di chiesa, mentre da quelli che erano al governo con me zero".

Anche Gianni Letta ha avuto un colloquio telefonico con Berlusconi per sincerarsi delle sue condizioni. Interpellato dalle agenzie di stampa sulla questione, ha risposto con un laconico: "Sta bene". Ad oggi non è ancora stato reso noto il giorno in cui Berlusconi, costretto al riposo assoluto, verrà dimesso dall'ospedale: secondo le ultime indiscrezioni, il Cav potrebbe tornare ad Arcore già domani mattina.