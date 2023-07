La rabbia di Pietro Orlandi: "Ma quale pista familiare, Papa Francesco prenda provvedimenti"

La famiglia Orlandi si difende dopo quanto trapelato nelle ultime ore in seguito alle dichiarazioni di un possibile coinvolgimento dello zio di Emanuela nella sua scomparsa

Indetta una conferenza stampa oggi, 11 luglio, presso la sede dell'Associazione della Stampa Estera di Roma, riguardo alle notizie emerse in relazione alle vicende che vedrebbero coinvolto un familiare nella sparizione di Emanuela Orlandi. La famiglia Orlandi smonta la pista dello zio Mario Meneguzzi. In sala stampa erano presenti Pietro Orlandi, Natalina Orlandi e l’avvocato Laura Sgrò. Ecco le loro dichiarazioni in questo video-servizio.



