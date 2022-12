C'è un liceo italiano che riconosce il congedo mestruale per le studentesse

Congedo mestruale riconosciuto alle studentesse. Succede al liceo artistico Nervi-Severini di Ravenna. Con una delibera ad hoc, la scuola concede alle ragazze che soffrono di dismenorrea (termine medico con cui vengono indicati i dolori associati al ciclo mestruale, ndr) la possibilità di assentarsi per un massimo di due giorni al mese senza che questa assenza pesi ai fini della validità dell'anno scolastico.

La legge prevede infatti che gli studenti debbano frequentare almeno i tre quarti dell'orario annuale, per potere essere ammessi agli scrutini. Gli istituti possono individuare delle deroghe, come per malattie certificate. "Probabilmente - ha spiegato il preside, Gianluca Dradi - per una scuola si tratta della prima iniziativa di questo genere in Italia".

Secondo il regolamento approvato, le studentesse con dismenorrea certificata avranno la "possibilità di produrre un solo certificato medico l'anno al fine di vedersi riconoscere sino a due giorni al mese come deroghe al vincolo di frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, assenze che pertanto non incidono sul monte ore massimo di quelle consentite ai fini della validità dell'anno scolastico, ferma restando la necessità della presentazione della giustificazione dei genitori (o delle studentesse maggiorenni), mediante libretto web".

Il liceo ravennate diretto da Dradi ha già istituito il regolamento per le "carriere alias", cioè la possibilità di adottare un nome di elezione per gli studenti transgender. "La carriera alias - si legge nel regolamento - è un accordo tra scuola, studente e famiglia (nel caso di studente minorenne), per favorire il benessere psicologico della persona che, vivendo una situazione di varianza di genere, vede riconosciuto il proprio vissuto attraverso il diritto ad essere nominata, in ambito scolastico, col nome di elezione. Il nome scelto dalla persona sarà utilizzato nel registro elettronico, nell’indirizzo di posta elettronica, negli elenchi e in tutti i documenti interni alla scuola aventi valore non ufficiale. Si tratta di una buona prassi che evita a queste persone il disagio di continui e forzati coming out e la sofferenza di subire possibili forme di bullismo. La carriera alias pertanto è un atto di rispetto, oltre che di tutela della privacy, verso le istanze delle persone. Costituisce una buona pratica che, tramite l'utilizzo di una comunicazione rispettosa e non sessista".

Sul congedo mestruale l'Italia non ha un indirizzo univoco. Diverso all'estero. In Spagna, la Camera dei deputati ha dato il primo via libera al disegno di legge che introduce un "congedo mestruale" per le donne che soffrono di mestruazioni molto dolorose. Se la misura verrà confermata al Senato, la Spagna sarà il primo Paese dell'Unione europea a introdurre una legislazione di questo tipo seguendo l'esempio di altri Stati, come Giappone, Indonesia e Zambia, che hanno già introdotto forme di congedo mestruale.