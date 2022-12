Congedo parentale, dal 2023 si cambia: quali sono le novità per i genitori

La legge di bilancio interviene anche sul congedo parentale, ovvero il periodo di astensione dal lavoro che spetta ai lavoratori nei primi anni di vita del bambino. Proviamo a capire cosa cambierà rispetto al passato. Iniziamo col dire che il congedo parentale non va confuso con i congedi di maternità e paternità. Per quanto riguarda le madri il congedo obbligatorio copre un arco di tempo totale di 5 mesi a cavallo del parto (può essere chiesto a partire da due mesi prima, ma è possibile anche chiederlo solo dopo il parto) e dà diritto all'80% della retribuzione. I papà invece hanno diritto ad appena di 10 giorni di permesso, retribuiti però al 100%. È poco? Senza dubbio, ma qualche piccolo passo in avanti negli ultimi anni è stato fatto: basti pensare che il congedo di paternità è stato introdotto solo a partire dal 2012 e partiva da un solo giorno che poteva essere esteso a tre sostituendo la madre.

Non è tutto. I genitori hanno anche diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo complessivo tra i due genitori di dieci mesi entro i 12 anni di vita del bambino, per i quali spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione. Questo ulteriore periodo di astensione dal lavoro può arrivare fino a 11 mesi per i genitori soli, mentre per le madri può essere di massimo 6 mesi.

Con il decreto legge del 30 giugno 2022, il diritto all'indennità è stato poi esteso fino ai 12 anni d'età del bambino e i mesi di congedo parentale coperti da indennità sono passati da sei a nove. Ciascun genitore ha infatti diritto per 3 mesi a un indennizzo pari al 30% della retribuzione, mentre ulteriori 3 mesi spettano ad entrambe i genitori, ma in alternativa tra loro. Nel caso vi sia un solo genitore, l'indennità sarà sempre del 30% ed erogata per un periodo massimo di 9 mesi.

Cosa cambia dal 2023 per i genitori

Come spiegavamo all'inizio dell'articolo le regole però sono destinate a cambiare. All'articolo 66 della legge di bilancio viene infatti stabilito che per le madri lavoratrici l'indennità del 30% viene elevata all'80% "per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino". Salgono dunque a sei (dai 5 di oggi) i mesi che la mamma potrà passare a casa col bambino percependo uno stipendio quasi "pieno", pari cioè all'80% rispetto alla retribuzione normale. "Una scelta - ha detto Giorgia Meloni illustrando la manovra - che introduce una specie di salvadanaio del tempo che le madri possono utilizzare in caso di difficoltà evitando di incorrere in situazione economiche difficili".

E i papà? Di loro nella bozza della manovra non si parla, ma a quanto pare la norma in questione sarà oggetto di modifiche in Parlamento per venire incontro anche a loro. Il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi ha fatto sapere che il suo partito presenterà un emendamento "condiviso dal governo" perché "il mese in più pagato all'80% possa essere usufruito dalla madre o dal padre". La misura sul congedo parentale dunque "sarà corretta" ha assicurato Lupi. Se l'emendamento dovesse passare, oltre ai 10 giorni di congedo retribuiti al 100%, i papà avranno anche un altro mese (facoltativo) con un indennizzo pari all'80% della loro retribuzione. La scelta dell'esecutivo dunque è quella di intervenire non sulla durata del congedo, ma sull'indennità a cui hanno diritto i genitori dal momento che in pochi possono permettersi di rinunciare allo stipendio per accudire il bambino.

La situazione negli altri Stati europei

Nonostante negli ultimi anni ci sia stata un'attenzione sempre maggiore nei confronti delle necessità dei neogenitori, su questi temi l'Italia resta ancora indietro. Specie sul congedo per i papà. A livello europeo (si guardi il grafico in basso) sono molti i Paesi che fanno meglio di noi, per quanto sia difficile sintetizzare in un'immagine la situazione legislativa nei diversi Stati. Tra i Paesi che hanno le leggi più "generose" segnaliamo Spagna, Finlandia, Austria e Portogallo, mentre in Francia e Belgio i papà hanno rispettivamente 4 e 3 settimane per stare insieme ai propri figli.