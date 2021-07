La Francia da oggi raddoppia il congedo di paternità: in Italia a che punto siamo?

Dagli originali 14 i giorni di congedo per i secondi genitori francesi passano a 28. In Italia per il 2021 i neopapà hanno diritto a dieci giorni obbligatori, ma si punta ad estendere il periodo fino a 90 giorni

Da giovedì 1 luglio in Francia entra in vigore il nuovo congedo di paternità di 28 giorni, di cui i primi sette obbligatori. Una riforma annunciata lo scorso anno dal presidente Emmanuel Macron, che ha praticamente raddoppiato i precedenti 14 giorni già esistenti. I primi tre giorni sono a carico del datore di lavoro, mentre i successivi 25 spettano al sistema di previdenza francese. In caso di parto plurimo, sono previsti sette giorni in più, per un totale di 32 giorni. "Quando un bambino viene al mondo, non c'è alcun motivo per cui sia solo la madre a prendersene cura. È importante che ci sia una maggiore uguaglianza nella divisione del lavoro", aveva detto Macron all'epoca, presentando la legge.

Una riforma attesa e accolta generalmente con favore, ma che per alcuni è ancora "insufficiente", come ha detto Clair Tran dell'associazione Parents & Feminists, sottolineando: "Le madri hanno più di due mesi di maternità, quindi perché i padri non dovrebbero avere lo stesso?". Per Nadège Prager del collettivo PAF (per una genitorialità femminista), "l'estensione del congedo di paternità è utile probabilmente per legare un miglior legame con il bambino, ma non per rivedere quello che è il posto di ciascuno in casa".

Il congedo di paternità in Italia

E in Italia? Attualmente per i padri lavoratori dipendenti (anche quelli adottivi e affidatari) sono previsti dieci giorni di congedo obbligatorio, ossia il minimo previsto dall'Europa: fino al 2020 erano solo sette, nel 2019 cinque. Il congedo di paternità è stato introdotto del 2012 con la Legge Fornero, come richiesto dalla direttiva europea 2010/8: inizialmente fissato a un solo giorno, con gli anni si è progressivamente allungato, pur restando indietro rispetto a molti altri Paesi europei. In Spagna dal 1 gennaio il congedo di paternità e quello di maternità sono equiparatati: entrambi i genitori infatti hanno diritto a 16 settimane di congedo. Un provvedimento che la sociologa spagnola Costanza Tobío ha spiegato così: "Trasmette il messaggio che i padri hanno il diritto e l'obbligo della cura, esattamente alle stesse condizioni e alle stesse condizioni delle donne".

Qualcosa però si muove. Nei giorni scorsi stati approvati in commissione Affari sociali alla Camera gli emendamenti al Family Act presentati dal Partito Democratico per aumentare i giorni di congedo obbligatorio per i padri. Emendamenti che, hanno spiegato in una nota Elena Carnevali, capogruppo del Pd in commissione Affari sociali alla Camera, e da Stefania Pezzopane, della Presidenza del gruppo Pd, "permettono di condividere equamente le responsabilità educative e di cura dei figli, che mirano ad aumentare i giorni di congedo obbligatorio di paternità, con l'obiettivo di arrivare a 90 giorni lavorativi e che prevedono il riconoscimento dei congedi parentali fino al quattordicesimo anno del minore e, progressivamente, la copertura a carico dello Stato dell'interno congedo di maternità". Altri due emendamenti per estendere il congedo di paternità erano stati presentati anche da Fratelli d'Italia (15 giorni) e Italia Viva (un mese).

La deputata dem Giuditta Pini aveva presentato due emendamenti, uno per chiedere che il congedo di paternità venisse esteso a 120 giorni, ossia quattro mesi, e un altro che ricalcava la proposta del Partito Democratico approvato dalla direzione e che chiedeva l'estensione a 90 giorni. La stessa Pini due anni fa era stata prima firmataria di una proposta di legge per estendere anche ai padri il congedo parentale maschile obbligatorio a 4 mesi dopo il parto. L'impegno del governo a portare il congedo di paternità fino a 90 giorni è "una piccola grande vittoria", ha scritto Pini su Instagram, "ma non basta. Serve che nelle legge di bilancio vengano stanziati i fondi per il congedo. E che il governo faccia i decreti attuativi in tempi utili".