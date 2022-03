Le conseguenze di una bomba nucleare, in video

Nella guerra in Ucraina si è spesso accennato all’uso di bombe nucleari, soprattutto in riferimento alla Russia. Negli ultimi giorni Nato e intelligence statunitense hanno fatto delle ipotesi preoccupanti sull’utilizzo di armi nucleari da parte russa per accelerare l’esito del conflitto. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha anche sottolineato che una risposta nucleare americana sarebbe possibile “in situazioni estreme”. Escludendo i test, è dal 9 agosto del 1945 che una bomba nucleare non esplode causando vittime, quando proprio gli Stati Uniti la sganciarono su Nagasaki, in Giappone, dopo averlo fatto tre giorni prima a Hiroshima, e mettendo fine alla Seconda guerra mondiale.

Le conseguenze a breve termine di una bomba nucleare

Le conseguenze dell’esplosione di una bomba nucleare sono devastanti e difficili anche da concepire. Nel 2020, l’Istituto norvegese per il Nobel, in collaborazione con il regista di documentari Neil Halloran, ha basato un cortometraggio sui dati di alcune ricerche per mostrare gli effetti di un’esplosione nucleare e il pericolo che questi ordigni rappresentano per l’esistenza stessa della vita sulla Terra.

Nel video si simula l’esplosione di una bomba nucleare di 800 Kilotoni (100 volte più potente della bomba di Hiroshima) su una città di 4 milioni di abitanti. Una bomba di questa potenza è considerata tra le più potenti tra gli arsenali nucleari moderni. Dopo l’esplosione a circa 500 metri di altezza per aumentarne gli effetti distruttivi (come fatto dagli americani in Giappone), una palla di fuoco larga 800 metri esplode polverizzando tutto ciò che si trova nel raggio di 2 kilometri. Si presume che difficilmente si possa sopravvivere in quest’area: in base alla densità abitativa si può stimare che circa 120mila persone perderebbero la vita in pochi secondi. In un raggio di 11 km dall'esplosione, le radiazioni causerebbero sugli individui ustioni di terzo grado facendo prendere fuoco i vestiti, mentre le onde d'urto provocherebbero il crollo di numerosi edifici scagliando i detriti sulla gente intorno. Nel complesso, si può stimare che nel raggio tra 2 e 11 km dal luogo dell’esplosione morirebbero almeno 500mila persone.

Le conseguenze nel tempo

Dopo l’esplosione c’è da mettere in conto l’alto livello di radiazioni nell’aria. L’area dell’esplosione sarebbe interamente contaminata, con le particelle radioattive trasportate dal vento anche oltre gli 11 km dall’esplosione, causando centinaia di migliaia di morti anche a distanza dall’esplosione e nei giorni successivi, senza considerare i danni per l'ambiente: vegetazione, laghi, fiumi e bestiame. La radioattività dell'aria e del suolo renderebbe invivibile l'area interessata, per anni.