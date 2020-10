Maxi focolaio in una scuola: "Le mascherine non bastano, per gli alunni ci vogliono le visiere anti-droplets"

In Puglia è stato scoperto un maxi focolaio di coronavirus in una scuola di Taranto dove 18 studenti dell'istituto superiore Principessa Maria Pia sono risultati positivi al Coronavirus. Diciassette (compreso un caso registrato nei giorni scorsi) sono della stessa classe e uno di un'altra sezione.

Il caso è stato definito un "evento sentinella" da parte del presidente nazionale della Sis 118 Mario Balzanelli che all'agenzia Ansa spiega: "Diciassette studenti contagiati in una stessa classe è un segnale di allarme importante, da interpretare a livello nazionale come un evento sentinella: ossia di particolare gravità e potenzialmente evitabile".

"Per evitare che le scuole si traducano in un gigantesco focolaio - spiega - dobbiamo capire che coprire naso e bocca non basta perchè gli occhi restano esposti all'aria con microdoplets infette. A scuola per l'abbattimento delle possibilità di contagio di massa bisogna usare anche la visiera anti-droplets".