Nuovo Dpcm: parla Conte, che cosa cambia

Parla a sera inoltrata Giuseppe Conte, quando la bozza del nuovo Dpcm circola da ore. Parla quando il numero delle persone attualmente positive ha superato quota 200.000 in Italia. La nuova stretta è questione di ore. Conte potrebbe firmare il nuovo Dcpm nella giornata di domani. Il testo sarebbe suscettibile di ulteriori modifiche in queste ore.

La conferenza stampa dovrebbe iniziare a minuti (salvo rinvii dovuti al prolungarsi della riunione con i capi delegazione del governo). Si va in ogni caso secondo le agenzie verso lo slittamento almeno a domani per la firma del premier Giuseppe Conte del nuovo Dpcm. Il motivo? Da sciogliere ancora alcuni nodi riguardo i punti contenuti nel provvedimento, tra cui lo spostamento tra le regioni e le chiusure delle attività commerciali e ristoranti alle 18. C'è chi chiede di ricalibrare gli orari, come il presidente della Liguria Giovanni Toti. Confronto aperto.

- in aggiornamento -

La bozza del nuovo Dpcm

Nella bozza del nuovo decreto c'è la stretta, ma nessun lockdown e nessun divieto di spostamento tra Regioni. Le nuove misure anti-Covid entreranno in vigore dal 25 ottobre, ovvero da domani. Ma per bar e ristoranti valgono da lunedì.

Misure per palestre, piscine, bar, ristoranti nella bozza del nuovo Dpcm. "A decorrere dal 26 ottobre 2020, le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono sospese la domenica e i giorni festivi; negli altri giorni le predette attività sono consentite dalle ore 5 fino alle 18; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico", prevede il documento.

"Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020".

Nessuno stop per l'attività sportiva e motoria all'aperto

"E' consentito", si specifica nella bozza, "svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti".