Cosa ha detto Giuseppe Conte sull'invio di armi all'Ucraina

"Il Movimento 5 Stelle si oppone all'invio di aiuti militari e a controffensive che esulino da quello che è il perimetro del legittimo esercizio del diritto di difesa del popolo ucraino" previsto all'articolo 51della Carta dei diritti dell'uomo. "Abbiamo chiesto al premier Draghi e al ministro Guerini di venire a riferire in Parlamento perché ci sia piena condivisione e conoscenza degli interventi programmatici del governo". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte incontrando i giornalisti fuori dalla sede del Movimento dove oggi si è tenuto un confronto proprio per discutere dell'invio di armamenti a Kiev. "Ci impegnamo - ha aggiunto Conte - per adottare tutte le iniziative parlamentari e di governo utili in questa direzione".

Il governo è spaccato sull'invio delle armi? "No, il nostro è un contributo, nessuno ci ha mai detto che l'Italia deve spingere perché vuole una escalation militare" ha detto l'ex premier. "Noi vogliamo che l'Italia sia protagonista dei negoziati diplomatici. Per un eventuale voto in aula voteremo conseguentemente a questo".