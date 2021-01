Le informazioni segrete nel contratto tra Ue e Astrazeneca: così è possibile leggere le cifre censurate

Gli omissis del contratto tra Astrazeneca e Ue sono meno omissis di quanto sembrava all’inizio. Come fa notare il giornalista Luka Ivan Jukic su Twitter, scorrendo tra i segnalibri del documento in Pdf scaricabile dal sito della commissione europea, è possibile leggere alcune delle informazioni censurate nel testo. Ai punti 7.4 "b” e "c" si legge ad esempio che il costo stimato delle merci è pari a 870 milioni di euro, mentre la cifra non compare nella versione "censurata". Il prezzo dei vaccini coincide in questo caso con i costi di produzione. Come ha infatti di recente dichiarato a "Repubblica" l'amministratore delegato Pascal Soriot, "questo è un vaccino no profit per noi. Non ne ricaviamo un soldo".

Le informazioni top secret nel contratto tra Ue e AstraZeneca

Il documento contiene parti oscurate relative a informazioni riservate come i dettagli delle fatture. Le informazioni sul costo dei vaccini e le dosi previste in "best effort" ad esempio sono infatti tutte in omissis, ma scorrendo sulla barra dei segnalibri a sinistra è possibile leggere alcuni dei dettagli censurati. Al punto 7.2 "b" si legge che "la commissione verserà ad AstraZeneca un terzo del finanziamento iniziale (seconda rata) entro venti giorni dal ricevimento da parte di Astrazeneca della relativa prova dell'utilizzo della prima rata".

Il contratto tra l’Ue e il colosso farmacecutico Astrazeneca è stato pubblicato oggi dopo una richiesta avanzata dalla commissione europea e accetatata dall’azienda. La Commissione ha accolto "con favore l'impegno dell'azienda verso una maggiore trasparenza", si legge nella nota che accompagna il documento.

Nel contratto si legge che AstraZeneca si impegna a fare del suo meglio ("its Best Reasonable Efforts") per sviluppare la capacità di produrre 300 milioni di dosi "senza alcun profitto e nessuna perdita per AstraZeneca, al costo totale attualmente stimato" per "la distribuzione all'interno dell'UE". C'è inoltre un'opzione di acquisto per ordinare altri 100 milioni di dosi "facoltative". Il contratto impegna dunque l'Ue a coprire le perdite in caso di mancata autorizzazione del vaccino.