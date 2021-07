"Permessi retribuiti al papà per accompagnare la futura mamma ai controlli prenatali"

Anche i padri potranno essere presenti insieme alla futura mamma durante i controlli prenatali usufruendo di un permesso lavorativo retribuito. Lo prevede un emendamento al Dl Family Act approvato nei giorni scorsi in Commissione Affari Sociali alla Camera. A proporlo la deputata del M5s Stefania Mammì, che non nasconde la propria soddisfazione per quello che ritiene un risultato importante nella direzione di un maggior coinvolgimento della figura paterna al fianco della donna. "È importante che anche i padri possano partecipare a quello che è un momento molto importante della gravidanza", spiega Mammì a Today.

L'emendamento riguarda il riconoscimento del diritto delle donne in gravidanza ad essere accompagnate dal partner o da un parente di primo grado durante visite, esami e controlli prenatali. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro secondo quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 151/2001. In base all’emendamento, "i permessi per l'effettuazione delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, rientranti nei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, eseguite durante l'orario di lavoro" potranno essere "riconosciuti, al fine di accompagnare la donna in stato di gravidanza, al coniuge, al convivente ovvero ad un parente entro il secondo grado". Un esempio, secondo Mammì, di come lo Stato può prendersi cura di tutti gli aspetti legati alla genitorialità. "Il tema mi sta molto a cuore. È una cosa semplice, ma importante, un altro passo per un maggior coinvolgimento dei padri in tutto il percorso nascita. Si è lavorato molto sul testo per arrivare alla formulazione migliore. L’emendamento è stato approvato, ora bisognerà aspettare la discussione in Aula e i decreti attuativi", conclude Mammì.

Lo scorso 6 luglio la Commissione Affari sociali della Camera ha terminato la votazione degli emendamenti alla legge delega sul Family Act. Dopo i pareri consultivi delle altre commissioni, la discussione generale è stata calendarizzata in Aula a partire da venerdì 16 luglio.