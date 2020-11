Verso il coprifuoco alle 18 in tutta Italia?

Tra le proposte che potrebbero confluire nel nuovo Dpcm c'è anche quella di introdurre un coprifuoco a partire dalle ore 18 su tutto il territorio nazionale. Come riferisce l'Ansa di questa possibilità si è parlato stamattina nel corso del vertide tra il governo, rappresentato dai ministri Boccia e Speranza, i sindaci e i presidenti di regione. Per ora si tratta solo di una ipotesi, ma nel corso della riunione molte altre strade sono state vagliate. I sindaci spingono soprattutto per la chiusura dei centri commerciali nel weekend, mentre dai governatori di Lombardia, Piemone e Liguria è arrivata la proposta di una sorta di lockdown selettivo con limitazioni agli spostamenti per chi ha più di 70 anni. Ma nel corso dell'incontro si è parlato anche di un possibile stop agli sportelli per le scommesse in bar e tabaccherie, e di restrizioni alla mobilità regionale e tra regioni.

Dpcm: le misure sul tavolo

Sulle scuole le possibilità sono diverse: sembra ormai probabile l'adozione della didattica a distanza almeno per gli studenti della terza media. Un'altra possibilità a cui si è fatto cenno è la chiusura degli istituti in base all'indice di contagiosità Rt locale. Il ministro per le Autonomie Boccia ha invece sottolineato la necessità di potenziare i 'Covid Hotel' per i positivi asintomatici che non possono stare in adeguato isolamento in casa.

Si va verso il coprfifuoco dopo le 18?

E il coprifuoco? Non è chiaro da chi sia arrivata la proposta di chiudere gli italiani in casa dalle 18. Conte ha già fatto sapere in tempi non sospetti che la parola "coprifuoco non ci piace" ma in una pandemia nulla può essere escluso. Certo è che se la possibilità dovesse farsi concreta per muoversi dopo l'ora stabilità sarà necessaria per forza di cosa l'autocertificazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Centri commerciali chiusi nel week end?

Il presidente dell'Anci, Antonio Decaro ha invece chiesto a nome dei sindaci la chiusura dei centri commerciali nei weekend, perché è in quei giorni che si concentra l'affluenza e chiusura degli sportelli scommesse nelle tabaccherie e nei bar perché è lì che si sposta il flusso di chi trova chiuse le sale scommesse.