Coronavirus, l'idea del coprifuoco "in città come Milano, Roma e Napoli"

"Bisogna prendere in considerazione l'eventualità di un coprifuoco nelle ore serali e notturne in città come Milano, Roma e Napoli e in tutte quelle zone del Paese dove la situazione potrebbe precipitare velocemente". Ad affermarlo, raggiunto dall'Ansa, è il virologo Fabrizio Pregliasco direttore sanitario dell'Istituto Galeazzi di Milano e componente del Cts.

Per Pregliasco bisogna "fare il possibile per evitare il lockdown a Natale, che oltre a essere molto triste, sarebbe un grave problema per le scuole e per il lavoro". Questo però "potrà avvenire solo applicando al meglio le disposizioni contenute nel nuovo Dpcm ed eventualmente realizzando restrizioni ulteriori, come appunto il coprifuoco, anche se questo procurerà purtroppo un danno a molte attività economiche".

Pregliasco: "Le scuole sono sicure, il problema restano i trasporti"

Il virologo si è invece detto favorevole alla didattica in presenza. "Le scuole - ha sottolineato - sono fondamentali e sono un luogo sicuro, ma c'è la necessità di governare il modo in cui queste vengono raggiunte dagli studenti. E questo si potrà fare solo applicando nuove modalità per i trasporti, come gli orari scaglionati per evitare gli assembramenti sui mezzi".