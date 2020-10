Il Piemonte verso il coprifuoco: divieto di uscire di casa dalle 23 alle 5

Anche il Piemonte va verso il coprifuoco. L'ordinanza non è stata ancora firmata, ma stando a quanto trapelato la giunta regionale avrebbe ormai deciso di adottare misure più drastiche vietando ai cittadini di uscire di casa dalle 23 alle 5 a meno che non ci siano motivi urgenti e comprovati. Salvo ripensamenti dell'ultima ora l'ufficialità dovrebbe arrivare in serata e la misura resterà in vigore fino al 13 novembre.

Coprifuoco in Piemonte, scatta il divieto di uscire dalle 23 alle 5

La decisione è arrivata a seguito della riunione convocata dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio con i presidenti delle province, i sindaci dei comuni capoluogo e i Prefetti piemontesi.

"In serata sarà emanata una nuova ordinanza ministeriale, d’intesa con gli Enti locali piemontesi, a seguito della quale anche la nostra regione sarà oggetto di coprifuoco" si legge in un nota della provincia di Novara confermata dalla Regione Piemonte.

Nel primo pomeriggio il governatore aveva spiegato che "il coprifuoco in Piemonte è oggi sul tavolo come ipotesi". "Il ragionamento che facciamo è ancorato alle valutazioni degli ultimi due-tre giorni. Entro oggi faremo una valutazione definitiva su questo aspetto". "Se lo si deciderà - ha aggiunto Cirio - bisognerà prevederlo al massimo da lunedì".

L'autocertificazione per gli spostamenti

Se dovesse arrivare l'ok al coprifuoco per spostarsi sarà dunque necessario avere con sé l'autocertificazione come in Campania, Lazio e Lombardia (qui il modello sul sito del Viminale).

La situazione dei contagi in Piemonte

Si parla tanto, per ovvi motivi, della Lombardia, che ha in assoluto i numeri peggiori sin da quando tutto è iniziato, a fine febbraio. Ma a Torino e nelle altre province della regione i dati del contagio sono allarmanti, adesso come adesso. Chi sta peggio tra Piemonte e Lombardia?

La Regione più colpita secondo l'ultimo bollettino rimane sempre la Lombardia con 4.125 nuovi casi, seguita sopra la soglia dei mille casi dal Piemonte con 1.550 casi

Covid: chi sta peggio tra Piemonte e Lombardia?

I nuovi casi quotidiani raddoppiano in Piemonte ogni 5,8 giorni, mentre in Lombardia ogni 6,5 giorni.

In Piemonte sono ricoverati 300 pazienti nei reparti per i pazienti malati di Covid-19 ogni milione di abitanti, in Lombardia "solo" 183.

Infine, in Piemonte ci sono oggi 18 uomini e donne ricoverati in terapia intensiva ogni milione di residenti. In Lombardia sono 15,5.

Tre indizi non sempre fanno una prova, e in fondo fare classifiche non serve a niente. Ma è segno che la regione del nord-ovest deve affrontare una seconda ondata di Sars-CoV-2 particolarmente insidiosa. .

Piemonte, il bollettino di oggi 23 ottobre 2020

Sono 2.032, di cui 1.036 asintomatici, i nuovi contagi da Covid-19 in Piemonte. Il totale dei positivi da inizio pandemia è salito a 51.700. I ricoverati in terapia intensiva sono 84 (+5 rispetto a ieri), non in terapia intensiva sono 1.362 (+136 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 15.016, mentre i tamponi diagnostici finora processati sono 919.629 (+ 12665), di cui 495.464 risultati negativi.