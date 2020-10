Corn flakes con gli allergeni non dichiarati: Conad li ritira dal mercato

Conad ha comunicato ai consumatori, tramite un avviso pubblicato sul proprio sito ufficiale, di aver ritirato dal mercato, in via precauzionale, i suoi corn flakes glassati a causa della possibile presenza dell’allergene arachide, non dichiarato in etichetta.

Conad ritira i corn flakes: lotto e scadenza

Da quanto si legge nella nota, il richiamo riguarda il lotto contraddistinto dal codice EAN 8003170016798, prodotto da Molino Nicoli SpA nel suo stabilimento di Via Locatelli, 6, a Costa di Mezzate (BG). I cereali sono venduti in confezioni da 375 grammi e riportano la data di scadenza del 14 gennaio 2022.

Pertanto, Conad invita i consumatori con allergie agli arachidi che hanno acquistato il prodotto a non consumarlo e a portarlo in qualsiasi punto vendita Conad. I clienti potranno scegliere tra una sostituzione con il medesimo prodotto di un altro lotto, o con il rimborso in denaro.