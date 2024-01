I famosi cornetti ritirati dai supermercati, per un "corpo estraneo"

C'è una nuova allerta alimentare. Sono stati richiamati i cornetti Conad per la possibile presenza di un corpo estraneo attaccato alla superficie del prodotto. Dopo una segnalazione, la famosa catena di supermercati ha ritirato dagli scaffali dei propri punti vendita diversi tipi di cornetti di pasta sfoglia classici, con crema al cioccolato, all'albicocca e con crema pasticcera commercializzati col proprio marchio. I prodotti e i lotti di produzione interessati, nel dettaglio, sono i seguenti:

cornetti classici, in confezioni da 240 grammi (codice EAN 8003170004153);

cornetti albicocca, in confezioni da 300 grammi (codice EAN 8003170046160);

cornetti con crema al cioccolato, in confezioni da 300 grammi (codice EAN 8003170046177);

cornetti con crema pasticcera, in confezioni da 300 grammi (codice EAN 8003170021433).

L'avviso è stato pubblicato sul sito ufficiale della Conad. Scusandosi per "il disagio arrecato", la catena di supermercati scrive che "tutti i clienti che fossero in possesso di una confezione dei suddetti prodotti sono invitati a riportarla in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione o al rimborso".