"Corona ha ricattato una donna con un video hot": chiesto il rinvio a giudizio

Potenziali guai giudiziari in vista per Fabrizio Corona. Negli ultimi sviluppi delle sue vicende giudiziarie, la procura di Milano ha chiesto l'avvio di un processo per l'ex agente fotografico. L'accusa è di tentata estorsione: Corona avrebbe infatti ricattato una donna con un video intimo. La decisione se avviare il processo spetterà al gup.

Il video in questione

Il caso risale al 2021, quando la donna aveva bussato alla porta di Corona per concordare un'attività di promozione per un libro che stava per pubblicare. E che, alla fine, è stato effettivamente pubblicato. Nel frattempo, stando alla versione della difesa di Corona, che respinge ogni accusa, era sorta una relazione sentimentale tra i due.

Il video hot sarebbe stato girato in questo contesto. Poi Corona avrebbe paventato la possibilità di diffondere il video, ricattandola. La denuncia è poi arrivata ad aprile 2022, ma la difesa respinge il tentativo di estorsione, affermando che l'ex agente fotografico ha consegnato alle forze dell'ordine il video e le chat, senza voler nascondere nulla.

L'indagine era stata avviata per tentata truffa e tentata estorsione, ma la procura ha deciso di stralciare la prima ipotesi di reato, mantenendo la seconda, e come detto chiederà il processo: sarà il gup, il giudice delle udienze preliminari, a stabilire se procedere o no. La difesa di Corona afferma che la donna era scontenta per le scarse vendite del libro e quindi ha cercato di addossare la colpa sull'ex agente fotografico.

