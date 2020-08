Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 11 agosto: i nuovi casi e la mappa dei focolai

Coronavirus, la situazione epidemiologica in Italia nel bollettino del Ministero della Salute di oggi martedì 11 agosto 2020. Ieri i nuovi casi di Covid-19 individuati nei laboratori specializzati sono stati 259. Rispetto ai giorni scorsi il trend sembrerebbe in diminuzione, in realtà però sappiamo che i tamponi analizzati di domenica, e che dunque vanno ad alimentare i contagi del giorno seguente, sono in numero sempre inferiore rispetto alla media. E in effetti ieri i test sono stati circa 10mila in meno del giorno precedente. A preoccupare sono soprattutto i casi di viaggiatori che rientrano dalle vacanze all'estero e scoprono di aver contratto il virus.

Bollettino coronavirus di oggi martedì 11 agosto 2020

Intorno alle 17 il bollettino con tutti i dati su contagi, decessi, ricoveri e terapie intensive. i lettori potranno consultare anche la tabella riepilogativa della Protezione Civile (in basso) che documenta l’evolversi della situazione regione per regione. In fondo all’articolo invece trovate tutte le notizie sugli ultimi focolai di coronavirus e più in generale sull’epidemia da Sars-Cov-2.

Totale casi:

Deceduti:

Dimessi/Guariti:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Ricoverati con sintomi

Tamponi:

Attualmente positivi:

Coronavirus, il bollettino dell'11 agosto: i casi regione per regione

Sono 22 i nuovi casi di Covid-19 identificati in Toscana, di cui due da attività di screening. I nuovi contagi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente ed hanno un'età media di circa 38 anni. I guariti crescono dello 0,1%. Gli attualmente positivi sono oggi 535, +3,3% rispetto a ieri. Non si registrano nuovi decessi.

La Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 929 tamponi: 597 nel percorso nuove diagnosi e 332 nel percorso guariti. I positivi sono 4 nel percorso nuove diagnosi: due in provincia di Ancona, uno in provincia di Macerata e uno in provincia di Pesaro Urbino. Questi casi comprendono rientri dall'estero, soggetti sintomatici e casi diagnosticati nel percorso sanitario.

In Abruzzo rispetto a ieri si registrano 3 nuovi casi. Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'Assessorato regionale alla Sanità spiegando che 23 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 195 (+1 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Un caso positivo al coronavirus è stato rilevato in Basilicata sui 249 tamponi processati ieri. Si tratta di una residente a Calvello, in provincia di Potenza, rientrata dalla Lombardia e ora in isolamento domiciliare nel suo Comune. Risulta asintomatica e gli uffici dell'azienda sanitaria stanno tracciando i contatti stretti. Il bollettino di oggi, in cui sono conteggiati solo i casi dei residenti con tampone registrato in Basilicata, riporta 4 (+1) casi attuali, tutti in isolamento, mentre sono 28 le persone decedute e 373 le persone guarite.

Coronavirus, le ultime notizie e i nuovi focolai