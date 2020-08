Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 12 agosto 2020

Coronavirus, la situazione epidemiologica in Italia nel bollettino di oggi mercoledì 12 agosto 2020. Verso le 17 i dati aggiornati sui nuovi casi, decessi, terapie intensive e ricoverati in ospedale, insieme alla tabella riepilogativa della Protezione Civile, che tiene traccia dell’evolversi della situazione regione per regione dell’epidemia di Sars-Cov-2 in Italia.

L’11 agosto (qui il bollettino) si sono registrati 412 casi, in crescita rispetto ai 259 del giorno prima, quando però erano stati analizzati solo 26mila tamponi contro i 40mila di ieri. È aumentato anche il numero dei pazienti in terapia intensiva, cresciuto di 3 unità, mentre i ricoverati con sintomi sono 22. In crescita anche gli attualmente positivi (+193), mentre il numero dei decessi resta basso (sei nelle ultime 24 ore).

Di seguito nel dettaglio tutti i dati aggiornati e in fondo all’articolo le ultime notizie dalle regioni sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull’epidemia di Sars-Cov-2 in Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi 12 agosto 2020

Coronavirus, i casi regione per regione

Tutti negativi al covid-19 i 278 tamponi processati ieri in Basilicata. Come specifica la task force regionale "i residenti in regione attualmente positivi restano 4 e si trovano tutti in isolamento domiciliare". Da segnalare anche la guarigione di una "persona di nazionalità estera, proveniente da stato estero, che si trovava in isolamento domiciliare. Inoltre, nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Carlo di Potenza è ancora ricoverata una persona di nazionalità estera e proveniente da Stato estero, risultata negativa al secondo tampone di verifica e in attesa di formale comunicazione di dimissioni". Ai positivi, si legge nel bollettino regionale, vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d'Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 373 guariti; 1 persona di nazionalita' estera ricoverata all'Ospedale San Carlo, 5 persone di nazionalita' estera che si trovano in isolamento domiciliare; 52 cittadini stranieri in isolamento in struttura dedicata. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 49.919 tamponi, di cui 49.323 risultati negativi.

In Veneto sono 29 i nuovi positivi in Veneto e 5.799 gli isolati, secondo gli ultimi dati del bollettino diffuso da Azienda Zero, relativo alla diffusione del Covid-19 a livello regionale, aggiornato alle 8 di mercoledì 12 agosto. La conta dei contagi, da inizio pandemia, sale a 20.801 di cui 1.333 attualmente positivi.

l Gores della regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1029 tamponi: 597 nel percorso nuove diagnosi e 432 nel percorso guariti. I positivi sono 16 nel percorso nuove diagnosi: cinque in provincia di Ancona, sette in provincia di Ascoli Piceno, tre in provincia di Pesaro Urbino e un residente con domicilio fuori regione. Questi casi comprendono rientri dall'estero, soggetti sintomatici, asintomatici contatti di casi positivi e screening per inserimento lavorativo.

Dopo l'unico di ieri si registrano invece sei nuovi casi di coronavirus oggi (mercoledì 12 agosto) in Umbria, dove diventano così 1.517 le persone risultate contagiate dal Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria (944 i tamponi eseguiti nelle ultime ore, con il totale che sale a 130.245). Dal bollettino odierno - con i dati di Regione e Protezione Civile aggiornati alle ore 12.21 - si evince però un aumento leggermente inferiore degli attuali positivi, che ora sono 62 (+5 rispetto a ieri. Questo perché cambia il dato dei guariti che ora sono 1.375 (+1), mentre restano 5 i clinicamente guariti e 80 i decessi complessivi dall'inizio dell'emergenza. Scende invece il numero delle persone in isolamento contumaciale, che ora sono 53 (+5), mentre non si registrano novità nei 'Covid Hospital' dove sono ancora 9 i pazienti ricoverati (nessuno di questi è però in terapia intensiva).

In Puglia, sono stati registrati 2.123 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 33 casi positivi: 16 in provincia di Bari, 5 in provincia di BAT, 4 in provincia di Brindisi, 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto. Non sono stati registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 216.101 test. 3.977 sono i pazienti guariti. 262 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.793, così suddivisi: 1563 nella Provincia di Bari; 389 nella Provincia di Bat; 680 nella Provincia di Brindisi 1247 nella Provincia di Foggia; 597 nella Provincia di Lecce; 285 nella Provincia di Taranto; 32 attribuiti a residenti fuori regione.

A livello provinciale l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige informa che ad oggi (12 agosto) ha effettuato in totale 116.822 tamponi su 60.696 persone. I numeri in breve: Tamponi effettuati ieri (11 agosto): 1.708 nuovi tamponi positivi: 4 numero delle persone positive al coronavirus: 2.779 (+4) numero complessivo dei tamponi effettuati: 116.882 numero delle persone sottoposte al test: 60.696 (+902) pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri, nelle cliniche private: 8 pazienti Covid-19 in isolamento nella struttura di Colle Isarco: 3 numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 0 decessi complessivi (incluse le case di riposo): 292 (+0) persone in isolamento domiciliare: 1.302 persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 12.287 persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 13.589 persone guarite: 2.357 (+7). A queste si aggiungono 883 (+0) persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Totale: 3.240 (+2).

collaboratori dell'Azienda sanitaria positivi al test: 234; 232 guariti.

Rispetto a ieri, in Abruzzo, si registrano 9 nuovi casi positivi al coronavirus residenti rispettivamente in provincia dell’Aquila (5), Chieti (3) e Teramo (1). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 221 (+2 rispetto a ieri) mentre dall’inizio dell’emergenza sono stati registrati 3516 casi positivi (il totale aumenta di 4 unità, in quanto sono stati espunti 5 positivi comunicati nei giorni scorsi e risultati già in carico ad altre Regioni). Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità. Del totale dei casi positivi, 288 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 879 in provincia di Chieti, 1640 in provincia di Pescara, 680 in provincia di Teramo, 28 fuori regione e 1 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. 23 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; uno (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 197 (+2 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

