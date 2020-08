Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 3 agosto 2020

Coronavirus, come ogni giorno alle 17 appuntamento con il bollettino di oggi 3 agosto 2020 con tutti gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia. Il numero dei contagiati negli ultimi due giorni è rimasto sotto quota 300, una buona notizia dal momento che giovedì e venerdì si era registrata un'impennata dei casi con quasi 400 tamponi positivi. Già sabato invece il numero dei nuovi casi è tornato per così dire alla "normalità" (295) per poi scende ancora domenica (239). La situazione resta comunque delicata.

Da parte delle autorità sanitarie c'è molta attenzione alla curva dei contagi visto e considerato quanto sta accadendo in altri Paesi europei dove il Covid sta riacquistando vigore. Insomma, per usare una frase fatta è vietato abbassare la guardia. Anche (e forse soprattutto) ad agosto.

Coronavirus, il bollettino di oggi 3 agosto 2020: i dati delle regioni

In attesa del bollettino di oggi, lunedì 3 agosto 2020, vediamo i dati anticipati dall Regioni. In Toscana sono 10.508 i casi di positività al coronavirus, 10 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati nove). Uno dei 10 casi giornalieri è da ricollegarsi al focolaio originatosi qualche giorno fa nella zona del Mugello. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I tamponi eseguiti sono 1.492 in più rispetto a ieri.

Bollettino coronavirus, in Veneto 22 nuovi casi

Bene il Veneto dove i nuovi positivi sono 22 in deciso calo rispetto ai 45 di ieri. In tutta la regione ci sono 4.090 le persone in isolamento. In totale, le vittime dell'epidemia sono 2.076, una persona ha perso la vita da ieri mattina. Sono sette le persone in terapia intensiva, 112 i ricoverati.

Covid, la situazione epidemiologica in Italia: i grafici