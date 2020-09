Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 15 settembre 2020: i dati dalle Regioni

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, martedì 15 settembre 2020. Come ogni giorno, dopo le ore 17 il ministero della Salute e la Protezione civile renderanno noti i dati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese, con i numeri aggiornati su nuovi contagi, decessi, pazienti ricoverati in terapia intensiva e tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sul territorio nazionale. Nel frattempo le singole Regioni stanno iniziando ad inviare i loro dati.

Negli ultimi giorni i nuovi casi sono rimasti costantemente sopra i mille giornalieri, anche se a preoccupare sono i dati sulle terapie intensive, in costante aumento dopo la discesa avvenuta prima dell'estate. Nel bollettino di ieri erano stati registrati 1.458 nuovi contagi e 14 decessi.

+notizia in aggiornamento+

Coronavirus, il bollettino di oggi 15 settembre 2020: numeri e tabella

Totale casi:

Attualmente positivi:

Deceduti:

Ricoverati con sintomi:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Tamponi:

Coronavirus, i dati dalle Regioni

Sono 5 i nuovi casi di contagio di coronavirus rilevati in Basilicata, tutti a Matera, su un totale di 497 tamponi eseguiti ieri. Si tratta di contatti stretti di una persona risultata positiva nei giorni scorsi e sono senza sintomi del Covid19. Nel frattempo sono aumentati e saliti a 7 (+1; un cittadino di San Severino Lucano) le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane: tre nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Carlo di Potenza mentre all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera tre pazienti si trovano nel reparto di malattie infettive e un pugliese in quello di terapia intensiva. Nel complesso i casi attuali in Basilicata salgono a 141 (+5) per i quali la task force fa una distinzione in base alla residenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In Toscana sono 13.214 i casi di positività al coronavirus, 41 in più rispetto a ieri (15 identificati in corso di tracciamento e 26 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 41 casi odierni è di 42 anni circa (il 12% ha meno di 26 anni, il 37% tra 26 e 40 anni, il 39% tra 41 e 65 anni, il 12% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 63% è risultato asintomatico, il 12% pauci-sintomatico. Delle 41 positività odierne, 2 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero. 1 caso è ricollegabile a rientri da altre regioni italiane (Sardegna). 1 caso riferibile a cittadino residente fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana. Il 41% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

Coronavirus, le ultime notizie