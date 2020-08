Coronavirus, il bollettino del 18 agosto: c'è una notizia buona e una meno buona

Bollettino coronavirus di oggi 18 agosto 2020: tutti gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia. Oggi sono stati registrati 403 nuovi casi di Covid-19 contro i 320 di ieri. Un aumento che in realtà non sorprende visto che negli ultimi due giorni il numero dei tamponi analizzati era stato piuttosto basso. Oggi invece sono stati analizzati oltre 53mila tamponi, un dato che potremmo definire nella media.

Il numero dei positivi rispetto a ieri è ovviamente aumentato, c'era da aspettarselo, ma non in maniera vertiginosa come alcuni temevano. L'altra buona notizia è che il dato delle terapia intensive (58) è rimasto stabile dopo alcuni giorni in lieve, ma costante, aumento. Non proprio positivo invece il dato dei ricoverati con sintomi che aumenta di 33 unità rispetto a ieri. Ad ogni modo va rimarcato il fatto che negli ospedali siamo decisamente lontani dall'emergenza che abbiamo affrontato a marzo e aprile.

Bollettino coronavirus, i dati di oggi 18 agosto 2020

In basso tutti gli aggiornamenti sull'epidemia di Covid nel consueto bollettino del Ministero della Salute. In fondo all’articolo trovate invece tutte le ultime notizie sull’epidemia di coronavirus in Italia e su eventuali focolai.

Totale casi: 254.636 (+403)

Attualmente positivi: 15.089

Deceduti: 35.495 (+5)

Dimessi/Guariti: 204.142 (+174)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 58 (stabile)

Ricoverati con sintomi: 843 (+33)

Tamponi: 53.976 (ieri 30.666)

Coronavirus, i dati dalle Regioni

Nelle ultime 24 ore si registrano in Lombardia 50 nuovi casi positivi al coronavirus, di cui 6 'debolmente positivi' e uno a seguito di test sierologico. Lo rende noto Regione Lombardia. Nessuna vittima: i decessi complessivi restano stabili a 16.840.

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 30.498 casi di positività, 21 in più rispetto a ieri, di cui 13 asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Dei 21 nuovi casi, 4 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 7 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti, 7 sono collegati a vacanze o rientri dall'estero (per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso faringei durante l'isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen). Si registra purtroppo un decesso: una signora residente in provincia di Forlì-Cesena. Il numero totale sale dunque a 4.454.

In Toscana sono 10.885 i casi di positività al Coronavirus, 31 in più rispetto a ieri: sono 15 identificati in corso di tracciamento e 16 da attività di screening. Lo comunica la Regione. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 9.028 (82,9% dei casi totali). L'età media dei 31 casi odierni è di 42 anni e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 32% è risultato asintomatico, il 47% pauci-sintomatico e il 16% con sintomatologia lieve. Sono cinque i casi rientrati dall'estero, di cui tre per motivi di vacanza (più tre contatti).

I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 474.476, 3.425 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 718, +4,5% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi.

Nel Lazio sono stati registrati 43 casi di Covid, di cui la metà sono di importazione. Dodici i casi di rientro dalla Sardegna – precisa la Regione - e di questi sei legati ad una festa che si è tenuta a Porto Rotondo. Segnalati inoltre otto casi di rientro dalla grecia (un caso da Creta e tre da Corfù), sette dalla Croazia, cinque dalla Spagna, un caso dalla Francia e un caso da Malta. “Tra ieri e oggi – si legge nella nota - abbiamo effettuato oltre 5 mila test sui viaggiatori di rientro dai paesi a rischio. Il sistema dei controlli negli aeroporti sta funzionando e questo ci permette di intercettare precocemente i casi asintomatici che altrimenti avrebbero viaggiato per l’Italia”.

Sono complessivamente 3570 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 5 nuovi casi (uno dei quali trasferito dalla Regione Lazio e riferito al giovane di Pescara trovato positivo al test eseguito all'aeroporto di Fiumicino), mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Lo comunica l'assessorato regionale alla Sanità.

Aumentano i test e cresce anche il numero dei nuovi positivi oggi in Puglia: sono 20 i casi di Covid-19 rilevati su 2644 tamponi. Ieri erano stati registrati 4 contagi su 920 test. Il bollettino epidemiologico quotidiano sull'infezione viene reso noto dalla Regione, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. I casi positivi riguardano 4 la provincia di Bari; 4 la provincia Bat; 2 la provincia di Foggia; 9 la provincia di Lecce; 1 è riferita a una persona proveniente da fuori regione. Non sono stati registrati decessi il cui numero complessivo rimane fermo a 555.

Sono 35 i nuovi casi di coronavirus emersi oggi in Campania dall'analisi di 3.156 tamponi. Dei 35 casi positivi del giorno, 12 sono persone provenienti dall'estero o contatti di precedenti casi di rientro. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 5.347, mentre sono 366.453 i tamponi complessivamente analizzati. Nessun decesso legato al coronavirus è stato registrato nelle ultime 24 ore in Campania, con il totale dei deceduti che resta così 440. Ci sono 6 nuovi guariti, fa sapere l'Unità di crisi della Regione Campania: il totale dei guariti è 4.311.

Sette casi positivi sono stati riscontrati in Basilicata su un totale di 379 tamponi: 4 riguardano cittadini di Tricarico, in provincia di Matera, e tre provengono da un Comune della Toscana. Risultano guariti due migranti, ospitati in struttura di accoglienza per stranieri. In base al bollettino di oggi della task force regionale, in cui sono conteggiati solo i casi dei residenti con tampone registrato in Basilicata, i casi attuali sono 11, tutti in isolamento domiciliare, mentre sono 28 le persone decedute e 374 le persone guarite.

In Calabria ci sono invece 5 positivi in più di ieri, per un totale di 1357 persone infettate dall'inizio dell'epidemia.

Ancora 12 nuovi casi di positività al Covid - 19 in Sardegna, nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale. Di questi, dieci sono nel territorio di Sassari/Gallura, uno nella città Metropolitana di Cagliari, uno nella provincia di Nuoro. In tutto, dall'inizio della pandemia, i casi registrati in Sardegna salgono a 1.512, resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto, mentre sono 9 le persone in ospedale. Sono 113 le persone in isolamento domiciliare, 1.255 quelle guarite. In totale finora sono stati eseguiti 119.093 tamponi. Dei 1.512 casi positivi complessivamente accertati, 280 (+1) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 164 nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 87 (+1) a Nuoro, 920 (+10) a Sassari.

