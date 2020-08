Coronavirus, il bollettino di oggi 19 agosto e le ultime notizie su nuovi contagi e focolai

Nel bollettino di oggi 19 agosto 2020 tutti gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia. Intorno alle 17 vengono resi pubblici i dati sull’andamento dell’epidemia da parte del Ministero della Salute.

Ieri sono stati registrati 403 nuovi casi di Covid-19 contro i 320 del giorno precedente, con un aumento dei tamponi analizzati rispetto al numeri degli ultimi due giorni.

Bollettino coronavirus, i dati di oggi 19 agosto 2020

In basso gli aggiornamenti sull’epidemia di Coronavirus nel bollettino del Ministero della Salute. In fondo all’articolo invece le ultime notizie sull’epidemia di Covid-19 in Italia ed eventuali focolai.

Attualmente positivi:

• Deceduti:

• Dimessi/Guariti:

• Ricoverati in Terapia Intensiva:

• Tamponi:

• Totale casi:

Coronavirus, i dati dalle Regioni

Qui i dati sull’andamento dell’epidemia di coronavirus via via che vengono comunicati dagli enti regionali.

Ieri in Basilicata sono stati processi 240 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui uno è risultato positivo e riguarda una persona residente a Matera che effettuerà un secondo tampone di conferma, rende noto la task force sanitaria della Basilicata. I lucani attualmente positivi sono 12 e si trovano tutti in isolamento domiciliare. A questi vanno aggiunti altri 46 casi, quasi tutti in isolamento domiciliare o presso strutture di accoglienza per stranieri :34 migranti ospitati nelle strutture di Potenza, Irsina e Ferrandina; altri cinque stranieri domiciliati in Basilicata; una donna moldava ricoverata all'ospedale di Potenza nel reparto di malattie infettive, da diversi giorni negativa al secondo tampone di conferma, quindi guarita, ma non ancora dimessa; un cittadino lucano residente in Lombardia dove è conteggiato; cinque cittadini di altre regioni (1 Umbria e 4 Toscana) in isolamento in Basilicata.

Coronavirus, le notizie di oggi 19 agosto 2020