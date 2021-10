Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 22 ottobre 2021: la mappa regione per regione

Attesa per il bollettino coronavirus di oggi, venerdì 22 ottobre 2021. Ieri sono stati registrati 3.794 nuovi contagi (su 574.671 tamponi processati) e 36 morti, con il tasso di positività allo 0,7%.

Lieve aumento dell'Rt nazionale, pari a 0,86, mentre rimane stabile rispetto alla scorsa settimana l'incidenza a livello nazionale, con 29 casi per 100mila abitanti, secondo il monitoraggio dell'Iss-Ministero della Salute. L'81,84% della popolazione over12 in Italia ha ricevuto sia la prima sia la seconda dose di vaccino e l'85,90% ha ricevuto almeno una dose. Il 22,98% ha avuto anche la terza dose. Nell'ultima settimana sono state somministrate 345mila prime dosi di vaccino, su 1,2 milioni di dosi complessive (comprese quindi le seconde e le terze) inoculate in sette giorni. Sono ancora 7 milioni e 600mila gli italiani con più di 12 anni che non hanno fatto neanche una dose di vaccino anti Covid.

Coronavirus, il bollettino di venerdì 22 ottobre 2021

Il Veneto segnala oggi 381 nuovi casi di contagi, per un totale di 476.420 dall'inizio della pandemia, e si conta una vittima (11.815 i decessi totali). I malati in cura sono 9.053, ossia 88 in più rispetto a ieri. Crescono anche i ricoveri in area non critica, 209 ad oggi (+13 rispetto a ieri), con 30 pazienti (-3) in terapia intensiva.

In Toscana si registrano 277 nuovi contagi e altri tre morti. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 274.638 (95,7% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 5.063, -0,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 235 (3 in più rispetto a ieri), di cui 22 in terapia intensiva (stabili).

In Umbria 67 nuovi casi di coronavirus, quindi 74 in meno rispetto a ieri. Sono così 64.609 le persone contagiate dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Aumenta il numero dei guariti che diventano 62.378 (+12), mentre salgono a 1.461 (+1) i decessi complessivi conteggiati dall'inizio della pandemia. In crescita anche il numero delle persone in isolamento contumaciale che ora sono 730 (+53), mentre nei 'Covid Hospital' umbri sale a 40 (+1) il totale dei ricoverati e resta stabile a 4 il numero di quelli in terapia intensiva.

In Basilicata 12 nuovi positivi su 484 tamponi molecolari esaminati ieri. I ricoverati con Covid-19 negli ospedali sono 23 (uno in meno di ieri), nessuno in terapia intensiva. Gli attualmente positivi son o894 (16 in meno di ieri), di cui 871 in isolamento domiciliare