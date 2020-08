Covid, perché l'aumento dei contagi fa meno paura: "Oggi vediamo la parte sommersa dell'iceberg"

Nelle ultime settimane il numero dei nuovi casi di coronavirus è tornato ad aumentare in maniera preoccupante, con la curva epidemiologica che è tornata a salire. Un effetto che ha costretto il Governo ad applicare nuove misure, proprio mentre si sta lavorando alla riapertura delle scuole.

Secondo l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco ''quello che osserviamo oggi è esattamente quello che non potevamo vedere a gennaio", e cioè "la famosa parte sommersa dell'iceberg" che viene "usato più volte come metafora per chiarire come un sistema di sorveglianza non riesca mai a catturare tutti i casi di infezione. Se siamo bravi, non andremo a sbatterci contro".

In un lungo post su Facebook, corredato da due grafici, l'epidemiologo dell'università di Pisa e consulente della Regione Puglia per l'emergenza coronavirus, ha analizzato l'andamento dell'epidemia di Covid 19 in Italia: "La sensibilità di un sistema di sorveglianza può cambiare nel corso del tempo", sottolinea l'esperto nello spiegare ciò che stiamo osservando in questa fase della crisi coronavirus.

"Quella che riuscivamo a vedere a marzo non è la stessa fotografia che vediamo oggi", evidenzia Lopalco postando immagini con cui "dimostro graficamente come la curva epidemica dei casi pugliesi, una volta esclusi i casi asintomatici e paucisintomatici, non si modifica quasi per nulla nella prima ondata, mentre cambia molto nelle ultime settimane. Se si escludono asintomatici e paucisintomatici, l'aumento dei casi recente fa meno paura", commenta l'epidemiologo.

"Come al solito dobbiamo seguire attentamente l'evoluzione - precisa tuttavia Lopalco - perché tanti di questi casi potrebbero nei prossimi giorni trasformarsi da asintomatici in sintomatici".