Coronavirus: contagi di nuovo in aumento. La curva inverte la rotta?

Sono 17.572 i casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore su 199.489 i tamponi effettuati (diagnostici e di controllo). Rispetto a ieri i contagi sono in aumento, ma su circa 37mila test in più. Il rapporto tra contagiati e tamponi si attesta oggi all’8,8% in calo rispetto a ieri (9,1%).

I contagi risultano in aumento rispetto a una settimana fa. Mercoledì scorso, 9 dicembre, erano stati infatti contati 12.756 casi, ma per via della festa dell’Immacolata il numeri dei test (118.475) era stato molto basso.

Se prendiamo i casi registrati tra lunedì e mercoledì, la variazione rispetto alla media delle ultime 4 settimane è pari al -33% come fa notare Lorenzo Ruffino su Twitter, mentre i tamponi sono diminuiti del 9%. Nella settimana in corso, sono stati registrati più casi che in quella precedente. Un dato che però potrebbe essere influenzato dall’8 dicembre.

questa settimana: 44.446

scorsa settimana: 41.318

due settimane fa: 56.436

tre settimane fa: 72.015

quattro settimane fa: 93.827

Casi tra lunedì e mercoledì



Variazione rispetto alla media delle ultime quattro settimane

- casi: -33%

- tamponi: -9% — Lorenzo Ruffino (@Ruffino_Lorenzo) December 16, 2020

Il Veneto si conferma la regioe con più contagi, (+3.817), seguita da Lombardia (+2.994), Puglia (+1.388), Emilia Romagna (+1.238) e Lazio (+1.220).

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 680 decessi, in calo rispetto agli 846 di ieri. Se però confrontiamo il numero delle vittime registrate tra lunedì e mercoledì, con quello delle scorse settimane ci accorgiamo che il trend è addirittura in lieve rialzo (anche in questo caso però il dato potrebbe essere falsato dall’8 dicembre).

Decessi tra lunedì e mercoledì

Continuano a calare i ricoveri (-445) e scendono i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva (-77). Se il saldo fa registrare il segno meno, il dato degli ingressi (al netto delle uscite e delle guarigioni) è ancora piuttosto alto e la curva non accenna ad appiatirsi.

16 dicembre 191

15 dicembre 199

14 dicembre 138

13 dicembre 152

12 dicembre 195

11 dicembre 208

10 dicembre 251

9 dicembre 152

8 dicembre 192

7 dicembre 144

6 dicembre 150

5 dicembre 192

4 dicembre 201

3 dicembre 217

Se dunque da un lato, benché lentamente, la pressione sugli ospedali diminuisce, dall’altro l’indicatore delle terapie intensive segnala come l’epidemia colpisca ancora forte.

Il numero dei pazienti ricoverati nei reparti critici ad ogni modo scende sotto le 3mila unità (non accadeva dal 10 novembre). Secondo i dati di Agenas la situazione è però tutt’altro che sotto controllo: il 35% delle Ti è occupato proprio da pazienti Covid, mentre la pressione sui reparti di area medica si attesta al 42%.

Il bollettino di oggi conferma dunque il trend dei giorni scorsi: i contagi non scendono più, anche se qualche segnale positivo arriva dal tasso di posività dei tamponi. Il numero delle vittime resta invece ancora troppo elevato.

L'indice Rt ha ripreso a salire?

Intanto il fisico Giorgio Sestili afferma sul suo sito che l'indice Rt avrebbe ripreso a salire, anche se in maniera quasi impercettibile. "Il rallentamento nella riduzione dei contagi è rappresentato anche dal Grafico 3 (in basso, ndr) che mostra l’andamento del parametro Rt in funzione del tempo. Il Reproduction Number indica il numero medio di persone che un infetto è a sua volta in grado di contagiare: se maggiore di 1, l’epidemia è in espansione; se minore di 1, l’epidemia è in contrazione. Come si vede dal grafico, Rt a livello nazionale è al di sotto del valore critico 1 dal 22 novembre, ma anche in questo caso da qualche giorno la decrescita è rallentata fino addirittura a terminare, e quello a cui si assiste è un’inversione della curva che accenna ad una risalita. Il valore di Rt registrato il 15 dicembre è infatti di 0,80, quello registrato il giorno prima era di 0,79".

"Si tratta dell’inizio della terza ondata?" si chiede Sestili. "È presto per dirlo e solo i dati dei prossimi giorni e delle prossime settimane potranno dircelo. E come sempre, saranno i nostri comportamenti, uniti alle misure di contenimento stabilite dal Governo, a fare la differenza".