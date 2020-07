Coronavirus, l'incubo dei "debolmente positivi" chiusi in casa da mesi: "Situazione insostenibile"

Chiusi in casa da due mesi sperando che quel maledetto tampone prima o poi risulti negativo. È la situazione che stanno vivendo circa duemila persone nella sola Lombardia. Si tratta di "malati" che a diverse settimane dall’insorgenza dei sintomi continuano risultare positivi al test per la ricerca del Covid. In realtà però si dovrebbe parlare non di positività pura e semplice, ma di "debole positività" al tampone. Un dettaglio che nel loro caso potrebbe fare la differenza.

Del loro caso si sta infatti interessando l'Assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, che mercoledì ha inviato una nota al ministero della salute per chiedere che vengano cambiati i protocolli, garantendo qualche libertà in più proprio "ai debolmente positivi".

"Degli 8.947 soggetti ancora positivi al Covid in tutto il territorio regionale, ce ne sono circa 2.000 che, nonostante siano trascorsi due mesi dalla data di comparsa dei sintomi, continuano ad essere ‘debolmente positivi’. Si tratta di cittadini costretti a stare ancora in isolamento, in virtù delle regole dettate dalle linee guida del Ministero della Salute, che considerano un soggetto guarito solo dopo la negatività di un doppio tampone eseguito a distanza di 24 ore - si legge in un comunicato diffuso dal Pirellone -. Una situazione per la gestione della quale Regione Lombardia ha chiesto indicazioni precise al Ministero della Salute, al Comitato Tecnico Scientifico e all’Istituto Superiore di Sanità".

Coronavirus, "i debomente positivi hanno scarsa possibilità di infettare"

Gallera ha chiesto chiarimenti, "soprattutto alla luce degli studi scientifici che hanno dimostrato la scarsa possibilità di infettare da parte di questi soggetti".

"Nella missiva inviata sono stati riportati, come nelle precedenti comunicazioni intercorse con i tecnici della Dg Welfare, i risultati dello studio condotto su 280 soggetti guariti da coronavirus Sars-Cov-2 dall’Irccs San Matteo di Pavia, in collaborazione con l'Istituto zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna, l'ospedale civile di Piacenza, l'ospedale universitario 'Le Scotte' di Siena e il Policlinico di Milano. Una ricerca che aveva evidenziato - ha sottolineato Gallera - che tali pazienti avevano 'cariche' virali basse e che il segnale di sopravvivenza del virus era meno del 3%".

"Questi prolungati periodi di isolamento - ha rimarcato l'assessore - stanno generando situazioni in molti casi insostenibili e con risvolti psicologicamente negativi in soggetti fragili, come per esempio la bambina di 4 anni del milanese per la quale abbiamo già interessato il Ministero". Una bimba che dopo 120 giorni dai primi sintomi riconducibili al coronavirus, non risulta ancora "legalmente" guarita anche se ora - assicura la madre - sta bene e non rappresenta più un pericolo per la collettività.

"Siamo tutti concordi sull’importanza di garantire la sicurezza delle persone, nella certezza però di non infliggere misure sproporzionate - ha sottolineato Gallera -. Mi auguro pertanto che il Ministero della Salute, che tramite il direttore generale della Prevenzione Giovanni Rezza, nell’ultima missiva del 23 giugno scorso, si rimetteva a un pronunciamento del Cts, fornisca alla Lombardia e di conseguenza a tutto il Paese - ha concluso Gallera - una linea che garantisca sicurezza e appropriatezza".