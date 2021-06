Coronavirus "delta", l'Italia si chiude: tornano tampone e quarantena per gli arrivi dall'Inghilterra

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che reintroduce misure di contenimento sanitario per bloccare la diffusione in Italia della variante "delta" del coronavirus. La misura per contenere la cosiddetta mutazione "indiana" infatti prevede tampone e quarantena obbligatoria per tutti i viaggiatori in arrivo dalla Gran Bretagna, inoltre viene esteso il divieto di ingresso dai paesi del subcontinente indiano.

Come spiega Speranza la nuova ordinanza prolunga le misure di divieto di ingresso da India, Bangladesh e Sri Lanka e introduce una quarantena di 5 giorni con obbligo di tampone per chi proviene dalla Gran Bretagna.

La nuova disposizione firmata dal ministro della salute segue il picco di contagi registrato in Gran Bretagna dove la variante Delta è ritenuta responsabile di oltre 11mila nuovi casi di coronavirus, il numero più alto dallo scorso 19 febbraio. Per mettere al riparo la popolazione il governo ha posticipato la fine delle misure di contenimento e rimodulato le somministrazioni vaccinali incoraggiando la popolazione a sottoporsi alla seconda dose ritenuta fondamentale per contrastare le conseguenze dell'infezione della Delta.

La nuova ordinanza di Speranza

Oltre alle nuove misure di contenimento, la nuova normativa integra anche le regole del green pass: pertanto viene consentito l'accesso al territorio nazionale per i viaggiatori provenienti dai Paesi dell'Unione europea, ma anche da Stati Uniti, Canada e Giappone sempre con i requisiti del Certificato verde.