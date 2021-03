Assembrati in discoteca e il liquido colorato per sconfiggere il Covid

Come interrompere il lungo periodo di chiusura dei locali notturno? Una discoteca di Amsterdam, lo Ziggo Dome, sperimenta le dinamiche di una serata ai tempi del Covid. Tutti ballano a distanza di sicurezza con le maschere: il pubblico diviso in gruppi di venticinque persone per cinque bolle separate ciascuna con regole diverse cui attenersi. Ad esempio, c’era la bolla in cui si doveva mantenere una distanza di 1,5 metri dalle altre persone, ma anche una in cui si poteva ballare liberamente senza indossare la mascherina.

Le cavie hanno fatto un test prima e ne fanno uno dopo. Ai presenti viene misura la febbre durante la serata e a volte vengono anche sottoposti a tamponi improvvisati. Si muovono inoltre con un sensore che rileva il numero di contatti avuti.

Abbiamo un preparato fluorescente, non è tossico, che le persone possono bere come una birra - spiega il ricercatore dell'Università di Twente, Ruud Verdaasdonk, organizzatore dell'esperimento - E quando cantano le gocce vengono sprigionate attorno a loro".

Quindi si può rilevare a occhio e croce la gittata dello spray delle ugole scatenate e tenersene a distanza di sicurezza. La quantità di saliva viene misurata dai responsabili dell'esperimento, chiamato Fieldlab.