Coronavirus, sui mezzi pubblici si può tornare a viaggiare "ammassati"

Da ieri i treni a lunga percorrenza di Trenitalia e Italo possono viaggiare al 100% dei posti, una novità appresa con "preoccupazione" dal Comitato tecnico scientifico del Governo che si occupera della vicenda da giovedì prossimo. Ma se la misura fa discutere basta guardare alla Lombardia, Regione focolaio del coronavirus, che da oggi consente l'occupazione del 100% dei posti a sedere su metro, bus e tram urbani e e per i treni utilizzati per i servizi ferroviari di trasporto pubblico regionale.

Lo prevede la nuova ordinanza regionale in vigore dal 1° agosto al 10 settembre 2020 che impone tuttavia di portare sempre con sè la mascherina e indossarla obbligatoriamente quando non è garantito il distanziamento sociale anche all'aperto. Al chiuso ovviamente permane l'obbligo di indossare la mascherina così come la restrizione all'accesso nei luoghi pubblici per coloro che hanno una temperatura superiore ai 37,5°. Per le funzioni religiose è previsto un limite di 350 persone che dovranno garantire la distanza minima di sicurezza, pari ad almeno un metro laterale e frontale tra i partecipanti.

Anche per questo la novità che fa più discutere riguarda la regolamentazione dell’accesso al trasporto pubblico dove è sempre obbligatorio indossare la mascherina o indumenti idonei a coprire naso e bocca. Nel dettaglio la nuova ordinanza vigente in Lombardia prevede infatti che: