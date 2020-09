"Pronti a nuove misure se l'epidemia peggiora", l'allarme dell'Iss sui nuovi casi di contagio

In Italia si osserva un lento e progressivo peggioramento dell'epidemia di SARS-Cov-2, anche se più contenuta rispetto a Francia, Spagna e Regno Unito già alle prese con nuove misure di contenimento. Lo si legge nell'ultimo report settimanale di ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità nel quale si osserva la necessità di "essere pronti alla attivazione di ulteriori interventi in caso di evoluzione in ulteriore peggioramento". La situazione dell'ultima settimana di monitoraggio dell'epidemia di coronavirus "conferma la presenza di importanti segnali di allerta legati ad un aumento della trasmissione locale".

Coronavirus, i nuovi casi in Italia

Il monitoraggio conferma un aumento nei nuovi casi con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni (dal 31 agosto al 13 settembre) di 29,63 per 100mila abitanti.

Nel rapporto si segnala un significativo rialzo dell'età media dei nuovi contagiati. Il 35% dei nuovi casi diagnosticati nella settimana di monitoraggio ha un'età maggiore di 50 anni.

Durante l'estate in Italia, come in Europa, si è verificata una transizione epidemiologica dell'epidemia da Sars-CoV-2 con un'aumentata circolazione del virus in un contesto di avanzata riapertura delle attività commerciali (inclusi luoghi di aggregazione) e di aumentata mobilità intra e inter-nazionale in una popolazione più giovane", ricordano Iss e ministero della Salute. "Da 3 settimane, tuttavia - precisano - si assiste a un ulteriore cambiamento epidemiologico. Si confermano i segnali rilevati la scorsa settimana di una maggiore trasmissione in ambito domiciliare/familiare, con circolazione del virus anche tra persone con età più avanzata".

È infatti ancora in aumento l'età mediana dei casi diagnosticati: 41 anni nella settimana di monitoraggio".

Secondo il report in Italia sarebbero ben 2.397 i focolai di Covid-19 attivi, di cui 698 nuovi. "Entrambi i dati relativi ai focolai - si legge nel report - risultano in aumento per la settima settimana consecutiva (nella precedente settimana di monitoraggio erano 2.280 i focolai attivi di cui 691 nuovi). "Questo comporta - sottolineano gli esperti - un sempre maggiore impegno dei servizi territoriali nelle attività di ricerca dei contatti che sono riusciti finora a contenere la trasmissione locale del virus".

Continuano ad aumentare i ricoveri per Covid-19 negli ospedali italiani. A livello nazionale il tasso di occupazione in area medica è aumentato dal 2% al 4%, mentre il tasso di occupazione in terapia intensiva dall'1% al 2%, con valori superiori al 5% per alcune Regioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.