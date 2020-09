Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 6 settembre 2020: l'epidemia in Italia

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, domenica 6 settembre 2020. Come di consueto, dopo le ore 17, il ministero della Salute e la Protezione civile diffonderanno i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica in Italia, con i nuovi contagi, i decessi, la situazione delle terapie intensive e i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sul territorio nazionale.

Il numero dei contagi giornalieri continua a rimanere alto: negli ultimi giorni sono stati circa 1.700, con i decessi in leggera risalita. Intanto si accende il dibattito tra gli esperti sulla possibilità che il virus abbia perso "potenza", mentre rimangono stabili le condizioni di Berlusconi, ricoverato da venerdì a Milano dopo essere risultato positivo al Covid 19.

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 6 settembre 2020​

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi/Guariti:

Ricoverati:

Pazienti in Terapia Intensiva:

Tamponi:

Totale casi:

Coronavirus, i dati regione per regione

In Toscana sono 12.414 i casi di positività al Coronavirus, 122 in più rispetto a ieri (45 identificati in corso di tracciamento e 77 da attività di screening). I nuovi casi sono l'1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 9.277 (74,7% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 583.923, 7.803 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 1.994, +5,6% rispetto a ieri. Non si registrano nuovi decessi. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 467 (14 più di ieri). Quattro pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 15 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia. Oggi sono stati rilevati 20 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.923: 1.495 a Trieste, 1.251 a Udine, 867 a Pordenone e 297 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.107, i clinicamente guariti sono 8 e le persone in isolamento 440. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia.

Sono in leggero aumento oggi in Puglia i nuovi casi di Covid-19 registrati: 60 rispetto ai 56 di ieri. Nel contempo si rileva una lieve crescita anche dei tamponi effettuati: oggi 3358 a fronte dei 3319 di ieri. Sono i dati forniti nel bollettino epidemiologico quotidiano sul Coronavirus fornito dalla Regione, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Del totale dei casi odierni, 22 riguardano la provincia di Bari, 4 la provincia Bat, 4 la provincia di Brindisi, 12 la provincia di Foggia, 14 la provincia di Lecce, 4 la provincia di Taranto. E' stato registrato un decesso in provincia di Bari a fronte dei 2 di ieri.

Sale ancora il numero dei contagi Covid-19 in Basilicata. Oggi non viene diffuso il bollettino della task force regionale, con i dati riepilogativi. A Lauria, in provincia di Potenza, risulta contagiata una famiglia rientrata da una vacanza (secondo le prime informazioni, dalla Sardegna). Il sindaco Angelo Lamboglia non fornisce dettagli sulle persone coinvolte e comunica che i quattro positivi sono stati ''sottoposti in un primo momento a test rapido, non appena rientrati a Roma, e poi a tampone non appena giunti a Lauria dove stanno osservando, sin dal rientro, l'isolamento''. Altri due nuovi casi si registrano in provincia di Matera, a Ferrandina, e si tratta di familiari di una donna che lavora in provincia di Taranto e sono in isolamento domiciliare. L'amministrazione comunale di Ginestra, inoltre, ha comunicato la positività di un operaio della Fiat Chrysler di Melfi. Il totale degli operai dello stabilimento automobilistico salgono a 8 (sei in provincia di Potenza, una in provincia di Matera e una in Puglia nella provincia di Barletta Andria Trani).

Presso lo scalo di Fiumicino ieri sono stati individuati quattro nuovi casi positivi: si tratta di due spagnoli e un residente a Roma di rientro dalla Grecia e di un residente in Campania di rientro dalla Croazia. Nessun nuovo caso individuato all'Aeroporto di Ciampino. Lo comunica l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio nel report sull'andamento del monitoraggio presso gli scali aeroportuali romani. Da inizio attività i casi positivi asintomatici individuati attraverso l'utilizzo dei test rapidi antigenici sono stati 207, confermati successivamente dal test molecolare. Tutti i viaggiatori sono asintomatici, sono stati posti in isolamento ed è stato avviato il contact tracing internazionale''.

