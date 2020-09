Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 10 settembre 2020: i dati dalle regioni

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, giovedì 10 settembre 2020. Come ogni giorno, dopo le ore 17, il ministero della Salute renderà noti i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese, con i nuovi contagi, i decessi, i pazienti in terapia intensiva ed il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Nelle ultime settimane la curva dei nuovi casi è tornata a salire, con il numero di contagi giornalieri che è rimasto altalenante, ma sempre sopra quota mille: nella giornata di ieri sono stati registrati 1.434 nuovi casi e 14 morti. Intanto, mentre continua la corsa verso il vaccino, preoccupa l'aumento dei pazienti ricoverati.

+notizia in aggiornamento+

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 10 settembre 2020​

Coronavirus, i dati regione per regione

In Toscana sono 12.738 i casi di positività al coronavirus, 92 in più rispetto a ieri (32 identificati in corso di tracciamento e 60 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 92 casi odierni è di 38 anni circa (il 34% ha meno di 26 anni, il 21% tra 26 e 40 anni, il 35% tra 41 e 65 anni, il 10% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 64% è risultato asintomatico, il 23% pauci-sintomatico. Delle 92 positività odierne, 15 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero. 3 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (Sardegna). 2 casi individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni con l'ordinanza n. 80 della Regione Toscana. Il 28% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

Sono complessivamente 3.932 i casi positivi al Covid registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 11 nuovi casi (di età compresa tra 20 e 70 anni), mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2947 dimessi/guariti (+4 rispetto a ieri, di cui 14 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2934 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 513 (+7 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 170.623 test.

Sono 6 i nuovi casi di contagio di Covid19, di cui quattro lucani e due pugliesi, rilevati in Basilicata su un totale di 664 tamponi eseguiti in un giorno. I casi riguardano due pugliesi che hanno fatto il tampone a Matera e sono in isolamento nei loro Comuni (non vengono conteggiati nel totale dei casi attuali) e cittadini residenti a Senise (2), Tursi (1), Policoro (1). In tutto sono 5 le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane: una nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Carlo di Potenza mentre all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera tre pazienti si trovano nel reparto di malattie infettive e un pugliese in quello di terapia intensiva. Guarita una persona residente in Toscana e in isolamento domiciliare in Basilicata.

''Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1641 tamponi: 824 nel percorso nuove diagnosi e 817 nel percorso guariti. I positivi sono 40 nel percorso nuove diagnosi: 18 in provincia di Ascoli Piceno, 15 in provincia di Pesaro Urbino, 4 in provincia di Ancona e 3 in provincia di Macerata. Questi casi comprendono 14 rientri dall'estero (Cina, Ucraina, Albania, Macedonia, Moldavia), 7 soggetti sintomatici, 8 contatti in ambito domestico, 1 caso rilevato dallo screening in ambiente lavorativo, 3 contatti stretti di casi positivi, 1 caso rilevato dallo screening percorso sanitario, 1 caso rilevato dallo screening percorso sierologico e 5 casi in fase di verifica''. Lo comunica la Regione Marche.

