Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 7 settembre 2020: i focolai e le ultime notizie

Il nuovo bollettino coronavirus del ministero della Salute di oggi lunedì 7 settembre 2020 con i dati aggiornati sull'epidemia in Italia è atteso per le ore 17. Ieri sono stati registrati 1.297 nuovi contagi (su 76.856 tamponi effettuati) e sette decessi. Dopo i mesi di lockdown si ritorna in classe: a ripartire per primi gli alunni dell'Alto Adige, nelle altre regioni si procede in ordine sparso. Oggi è attesa la firma del premier Giuseppe Conte sul nuovo Dpcm che prolunga al 30 settembre le misure anti-Covid. "Abbiamo mesi in cui dobbiamo resistere in vista di un vaccino sicuro e di cure sicure", ha detto oggi il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i dati di oggi. In coda all'articolo la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 7 settembre 2020

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

Crescono di 69 unità i casi di contagio da coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore. Il totale da inizio pandemia è di 24.013 casi. Lo riporta il bollettino regionale. Secondo la rilevazione non si registrano decessi. I ricoveri in ospedale sono 158 (+7). In terapia intensiva sono accolti 17 pazienti, uno in più rispetto all'ultimo rapporto.

C'è preoccupazione a Campobasso e Ferrazzano dove nelle ultime ore si sono registrati otto casi di positività al coronavirus, 5 nel paese alle porte del capoluogo e 3 in città, tutti riconducibili ad un unico cluster. Dieci in totale quelli in Molise di cui uno a Campodipietra (Campobasso) e l'altro a Sant'Agapito (Isernia). I casi attualmente positivi salgono così a 87, con tre ricoveri nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso. Dall'inizio dell'emergenza sono stati 546 i positivi al Covid-19, 436 i guariti e 23 le persone decedute.

Cento persone sono in isolamento dopo un matrimonio a Foggia: una persona è risultata positiva al Covid-19 dopo aver partecipato alla festa di nozze. 46 sono della provincia di Foggia, gli altri provengono da altre regioni italiane. Intanto la Asl ha inviato una nota al Comune di Foggia e alla sala ricevimenti per far sanificare i luoghi dove si è celebrato e festeggiato il matrimonio.

Coronavirus, le ultime notizie

Queste le parole di Hans Kluge, direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per la Regione europea: "E' importante che tutti i positivi siano diagnosticati, isolati e ricevano assistenza medica. Queste misure bloccano la catena di trasmissione. La mascherina è indispensabile come protezione dal virus". Seconda ondata? "Non è chiaro se e quando ci sarà". Al momento i casi ufficialmente registrati di Covid-19 sono circa 27.004.000, mentre le vittime sono state oltre 882.000. Il Paese al mondo più colpito restano gli Stati Uniti, con almeno 6,27 milioni di contagi e quasi 189 mila decessi. Segue il Brasile, con 4,13 milioni di casi e 126.650 morti. In rapida ascesa l'India, che conta oltre 4,1 milioni di contagi accertati e 70.630 vittime.

"Voglio esprimere un sentimento di orgoglio perché l'Italia è in prima linea con i propri ricercatori". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza parlando con i cronisti a Siena circa l'efficacia delle sperimentazioni dei vaccini contro il coronavirus. "La scienza e la ricerca ci metteranno nelle condizioni di vincerla questa sfida e l'Italia c'è, a testa alta, con le proprie forze, con la propria ricerca, intelligenza e capacità di investire", ha detto ancora il ministro. "Noi - ha proseguito - abbiamo delle istituzioni che sono molto attente e accorte e tutti i percorsi che mettiamo in campo hanno una certificazione e una validazione. Noi terremo il livello di cautela e di prudenza più alto possibile".